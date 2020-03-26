RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1778177917801781>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:44

  Кочевник написав:Ідея забанила платежі через Liqpay? 2 спроби сплати онлайн на сайті розетки. Обидва неуспішні. Ідея окрім OTP нічого не надсилає.
Як взнати причину неуспішності?

Минулого тижня успішно сплачував на exist через їх сервіс exist pay.

С ликпеем не связывались. По ходу иногда лочат они. Типа не известная им карта - срабатывает антифрод и вме такое. По отзывам на форуме лечится фотографированием себя с картой или чем-то подобным.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4297
З нами з: 20.03.15
Подякував: 75 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:48

Re: Идея Банк

  2XL написав:Через приложение 0 банка

Стремная весчь...
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1205
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 10:45

  Flamingo написав:
  Кочевник написав:Ідея забанила платежі через Liqpay? 2 спроби сплати онлайн на сайті розетки. Обидва неуспішні. Ідея окрім OTP нічого не надсилає.
Як взнати причину неуспішності?

Минулого тижня успішно сплачував на exist через їх сервіс exist pay.

С ликпеем не связывались. По ходу иногда лочат они. Типа не известная им карта - срабатывает антифрод и вме такое. По отзывам на форуме лечится фотографированием себя с картой или чем-то подобным.

Ахрінєть. Тепла лінія Liqpay стверджує, що картку заблокувала система безпеки і вимагає платити іншою карткою.

А розблокування було відмовлено.
Кочевник
 
Повідомлень: 1373
З нами з: 16.02.17
Подякував: 231 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 13:22

Наярюйте в КЦ Лікпею, може й попадете на адеквата, який додасть Вашу картку у білий лист, бо це єдине, що Вам може допомогти. Ну або перевипускайте картку ))...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2340
З нами з: 10.12.07
Подякував: 130 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 20:08

Re: Идея Банк

  Кочевник написав:Тепла лінія Liqpay стверджує, що картку заблокувала система безпеки

Може Ваша карта якось скомпроментована, краще перевипустити нову.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1205
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 02:41

Re: Идея Банк

С сегодняшнего дня вроде бы поднимают ставки по депозитам.

Звонили из банка, напоминали про депозит и сказали что поднимаются проценты. Но вот ... На сайте сейчас 404 на странице с депозитами. Видно что-то правили поспешно и недопоправили.
Mind the gap.
  • UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 498
З нами з: 06.08.19
Подякував: 102 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:23

vitaliy_berdinskikh
Банер 18% уже висит.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1205
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:53

  ukrprom2014 написав:vitaliy_berdinskikh
Банер 18% уже висит.

С размещением на 3 месяца, это - не серьезно. :mrgreen:
Maksi2
 
Повідомлень: 567
З нами з: 18.06.19
Подякував: 157 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:22

Re: Идея Банк

Подскажите, в этом месяце выбрал лимит кешбека, 1-го числа уже могу делать покупку в счёт следующего месяца или после расчётной даты? РД у меня 5 число.
Hack-Stock
 
Повідомлень: 446
З нами з: 26.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:26

  ukrprom2014 написав:vitaliy_berdinskikh
Банер 18% уже висит.

То скорей всего они про тот что "На старт".

Сейчас заглянул на сайт - проценты вроде те же что и были. В приложении обанка вообще все как-то через ж, я ему не доверяю в этом плане.

В идеяонлайн проценты выше, но то кажись следствие старого правила что за открытие депозита в инетнет-банке накидывают 0,5%
Mind the gap.
  • UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 498
З нами з: 06.08.19
Подякував: 102 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1778177917801781>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Andi_30, wig і 13 гостей

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1575, 1576, 1577
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15768 2189197
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 бер, 2020 12:58
Дядя Дима
Альфа-Банк 1 ... 8366, 8367, 8368
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
83671 9840916
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 бер, 2020 12:36
mephala
ОТП БАНК 1 ... 640, 641, 642
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6416 1443653
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 бер, 2020 11:38
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16535)
27.03.2020 12:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.