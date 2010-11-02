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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:33
Hack-Stock
Можно 1 числа.
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Vorlon
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Додано: Нед 29 бер, 2020 20:51
МСС 8999 Ідея добре сприймає? Не як переказ і зняття готівки? Поділіться досвідом.
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anikola13
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:07
anikola13 написав:
МСС 8999 Ідея добре сприймає? Не як переказ і зняття готівки? Поділіться досвідом.
Нормально, даже кешбек даст если платить картой КБО.
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antey718
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