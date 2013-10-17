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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:33
Hack-Stock
Можно 1 числа.
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Vorlon
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Додано: Нед 29 бер, 2020 21:51
МСС 8999 Ідея добре сприймає? Не як переказ і зняття готівки? Поділіться досвідом.
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anikola13
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Додано: Нед 29 бер, 2020 23:07
anikola13 написав:
МСС 8999 Ідея добре сприймає? Не як переказ і зняття готівки? Поділіться досвідом.
Нормально, даже кешбек даст если платить картой КБО.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 09:24
anikola13 написав:
МСС 8999
ипотечные брокеры, исследовательские фирмы, специалисты по финансовому планированию, графические дизайнеры, приглашенные докладчики и преподаватели, судебные стенографисты, оценщики недвижимости, исследовательские фирмы и аукционные дома
Нормас, пойдет.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 11:23
Вчера в 9 вечера пополнил п2п с моно КБО, проводку в старом ИБ пишет вчерашним днём (воскресенье) можно верить?
До этого пополнял как-то в субботу вечером, проводку в понедельник написало, что сделали в пятницу
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Hack-Stock
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Додано: Пон 30 бер, 2020 11:28
Hack-Stock написав:
Вчера в 9 вечера пополнил п2п с моно КБО, проводку в старом ИБ пишет вчерашним днём (воскресенье) можно верить?
До этого пополнял как-то в субботу вечером, проводку в понедельник написало, что сделали в пятницу
Через моно приложение отправляли?
Размер имеет значение.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 11:28
2XL написав: Hack-Stock написав:
Вчера в 9 вечера пополнил п2п с моно КБО, проводку в старом ИБ пишет вчерашним днём (воскресенье) можно верить?
До этого пополнял как-то в субботу вечером, проводку в понедельник написало, что сделали в пятницу
Через моно приложение отправляли?
да
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Hack-Stock
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