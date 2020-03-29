Додано: Пон 30 бер, 2020 14:21

Отличный сервис Идея Банк.

Имею кредитные карты приват, моно, таса - безупречная кредитная история.

Официальный стабильный доход последние 5 лет, депозиты в других банках (ранее были и в идеи)

Сумма кредитного лимита - в разы ниже дохода (карточка нужна для %% на свои средства)

Заявка подана через сайт - одобрено

Звонок оператора проверка данных - отказ.

Если идеи не нужны клиенты - можно было сразу об этом написать, и не занимать мое время)))



У форумчан прошу совета. Как правильно в идеи харнить деньги в относительном доступе получая проценты? Полностью устраивают вариант вида "пополнить карту Х, за месяц до снятия открыть депозит и вывести на другую карту".

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