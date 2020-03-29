Hack-Stock
Можно 1 числа.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 бер, 2020 21:51
МСС 8999 Ідея добре сприймає? Не як переказ і зняття готівки? Поділіться досвідом.
Додано: Нед 29 бер, 2020 23:07
Додано: Пон 30 бер, 2020 09:24
Re: Идея Банк
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Нормас, пойдет.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 11:23
Re: Идея Банк
Вчера в 9 вечера пополнил п2п с моно КБО, проводку в старом ИБ пишет вчерашним днём (воскресенье) можно верить?
До этого пополнял как-то в субботу вечером, проводку в понедельник написало, что сделали в пятницу
Додано: Пон 30 бер, 2020 11:28
Re: Идея Банк
Через моно приложение отправляли?
Размер имеет значение.
Додано: Пон 30 бер, 2020 11:28
Додано: Пон 30 бер, 2020 13:11
В феврале было снятие в евро, по курсу, за аренду квартиры. В марте был возврат за жильё, в связи с событиями, уже по другому курсу. Вопрос, КБ будут забирать?
Додано: Пон 30 бер, 2020 13:20
Можно
Додано: Пон 30 бер, 2020 14:21
Re: Идея Банк
Отличный сервис Идея Банк.
Имею кредитные карты приват, моно, таса - безупречная кредитная история.
Официальный стабильный доход последние 5 лет, депозиты в других банках (ранее были и в идеи)
Сумма кредитного лимита - в разы ниже дохода (карточка нужна для %% на свои средства)
Заявка подана через сайт - одобрено
Звонок оператора проверка данных - отказ.
Если идеи не нужны клиенты - можно было сразу об этом написать, и не занимать мое время)))
У форумчан прошу совета. Как правильно в идеи харнить деньги в относительном доступе получая проценты? Полностью устраивают вариант вида "пополнить карту Х, за месяц до снятия открыть депозит и вывести на другую карту".
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