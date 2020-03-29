RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1779178017811782>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:33

Hack-Stock
Можно 1 числа.
Vorlon
 
Повідомлень: 8173
З нами з: 14.06.13
Подякував: 403 раз.
Подякували: 829 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:51

МСС 8999 Ідея добре сприймає? Не як переказ і зняття готівки? Поділіться досвідом.
anikola13
 
Повідомлень: 796
З нами з: 08.02.13
Подякував: 89 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:07

  anikola13 написав:МСС 8999 Ідея добре сприймає? Не як переказ і зняття готівки? Поділіться досвідом.


Нормально, даже кешбек даст если платить картой КБО.
antey718
 
Повідомлень: 461
З нами з: 03.08.13
Подякував: 20 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 09:24

Re: Идея Банк

  anikola13 написав:МСС 8999

ипотечные брокеры, исследовательские фирмы, специалисты по финансовому планированию, графические дизайнеры, приглашенные докладчики и преподаватели, судебные стенографисты, оценщики недвижимости, исследовательские фирмы и аукционные дома

Нормас, пойдет.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1213
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:23

Re: Идея Банк

Вчера в 9 вечера пополнил п2п с моно КБО, проводку в старом ИБ пишет вчерашним днём (воскресенье) можно верить?
До этого пополнял как-то в субботу вечером, проводку в понедельник написало, что сделали в пятницу :o
Hack-Stock
 
Повідомлень: 452
З нами з: 26.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:28

Re: Идея Банк

Hack-Stock написав:Вчера в 9 вечера пополнил п2п с моно КБО, проводку в старом ИБ пишет вчерашним днём (воскресенье) можно верить?
До этого пополнял как-то в субботу вечером, проводку в понедельник написало, что сделали в пятницу :o
Через моно приложение отправляли?
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3328
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:28

  2XL написав:
Hack-Stock написав:Вчера в 9 вечера пополнил п2п с моно КБО, проводку в старом ИБ пишет вчерашним днём (воскресенье) можно верить?
До этого пополнял как-то в субботу вечером, проводку в понедельник написало, что сделали в пятницу :o
Через моно приложение отправляли?

да
Hack-Stock
 
Повідомлень: 452
З нами з: 26.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:11

В феврале было снятие в евро, по курсу, за аренду квартиры. В марте был возврат за жильё, в связи с событиями, уже по другому курсу. Вопрос, КБ будут забирать?
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1011
З нами з: 26.10.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:20

  Hack-Stock написав:Вчера в 9 вечера пополнил п2п с моно КБО, проводку в старом ИБ пишет вчерашним днём (воскресенье) можно верить?
До этого пополнял как-то в субботу вечером, проводку в понедельник написало, что сделали в пятницу :o

Можно
Stringer
 
Повідомлень: 10901
З нами з: 23.01.13
Подякував: 315 раз.
Подякували: 1542 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:21

Re: Идея Банк

Отличный сервис Идея Банк.
Имею кредитные карты приват, моно, таса - безупречная кредитная история.
Официальный стабильный доход последние 5 лет, депозиты в других банках (ранее были и в идеи)
Сумма кредитного лимита - в разы ниже дохода (карточка нужна для %% на свои средства)
Заявка подана через сайт - одобрено
Звонок оператора проверка данных - отказ.
Если идеи не нужны клиенты - можно было сразу об этом написать, и не занимать мое время)))

У форумчан прошу совета. Как правильно в идеи харнить деньги в относительном доступе получая проценты? Полностью устраивают вариант вида "пополнить карту Х, за месяц до снятия открыть депозит и вывести на другую карту".
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
nik20100
 
Повідомлень: 1067
З нами з: 05.03.11
Подякував: 33 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1779178017811782>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8382, 8383, 8384
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
83836 9858826
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2020 14:29
Alfa_Bank
А-Банк 1 ... 1576, 1577, 1578
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
15775 2191325
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2020 14:19
omb
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3961, 3962, 3963
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
39626 4808016
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2020 13:52
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.