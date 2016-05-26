А почем нынче СЭП из Идеи, какие лимиты на оп/дн/мес?
А почем Идейный р2р на кредитку и дебетку, и каковы лимиты на свой и сторонний р2р на вход и выход?
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 11:10
Re: Идея Банк
А почем нынче СЭП из Идеи, какие лимиты на оп/дн/мес?
А почем Идейный р2р на кредитку и дебетку, и каковы лимиты на свой и сторонний р2р на вход и выход?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 03 кві, 2020 12:00
clientage
СЭП не использовал. Кредитки нет.
P2P на дебетку Идеи - 0 сервисом на сайте банка.
С дебетки чужим сервисом -0.
Нужно, конечно, сначала в тарифы посмотреть для своей карты.
Лимиты тоже в тарифах нужно смотреть.
На дебетке навыход через моб.прил.устанавливаете лимит.
Неск.десятков тыс. грн туда-сюда в день без проблем ходило по p2p.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 12:09
Re: Идея Банк
каждый день или 2 раза в неделю/месяц?
Вы понимаете, шо 20К/дн это около 500К/мес (20..22 рабочих дня)?
Тогда как лимит на р2р от МПС 150К/30дн
СЭП у Идеи 0.5% от суммы
Лимитов на р2р нигде не указано, нуна тестить
В старом ИБ можно было управлять лимитами на переводы/покупки
В новом ИБ (и апликухе) нет выписки, т.е. понять шо када и как провелось низзя
А шо с депо? Можно в новом ИБ открыть и пополнить все депо-продукты?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 03 кві, 2020 12:18
В приложении можно. Старый ИБ тоже работает.
Додано: Суб 04 кві, 2020 19:37
а что, ктото новым ИБ пользуется? Там есть какие-то возможности, которых нет в старом ИБ?
Додано: Нед 05 кві, 2020 00:39
Не знаю, что-то меня не сильно вдохновляет эта КБО.
Во-первых, уже четвертый месяц не могу добиться, чтобы приходили СМС-ки по движениям по карте. Куда еще можно пожаловаться?... Все бесполезно.
Во-вторых, как я понял, на свои кэшбэк не начисляется. А у меня тут неожиданно возврат билета случился (из-за закрытия междугородних перевозок). И теперь висит N-ная сумма своих. Их как-то можно убрать с карты кроме "что-то купить"? Есть возможность вывести с карты свои без комиссии?
В-третьих, кэшбэк меньше 25 грн сгорает. Мелочь, но неприятно, надо было это знать мне раньше.
В-четвертых, лежит 20к кредлимита, а я не понимаю, как это монетизировать Идеи можно в личку, чтобы не палить. Спасибо.
Додано: Нед 05 кві, 2020 00:49
Искатель свои вывести без комиса разве что купив что-то онлайн там где при возврате дают наличными, например супермаркеты.
20к кредлимита тут не нужно, больше чем от 10к профита нет.
Додано: Нед 05 кві, 2020 01:11
Re: Идея Банк
Как раз 20к лучше иметь, первую 10ку через месяц вернуть нужно ведь будет.
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