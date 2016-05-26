Додано: Нед 05 кві, 2020 00:39

Не знаю, что-то меня не сильно вдохновляет эта КБО.Во-первых, уже четвертый месяц не могу добиться, чтобы приходили СМС-ки по движениям по карте. Куда еще можно пожаловаться?... Все бесполезно.Во-вторых, как я понял, на свои кэшбэк не начисляется. А у меня тут неожиданно возврат билета случился (из-за закрытия междугородних перевозок). И теперь висит N-ная сумма своих. Их как-то можно убрать с карты кроме "что-то купить"? Есть возможность вывести с карты свои без комиссии?В-третьих, кэшбэк меньше 25 грн сгорает. Мелочь, но неприятно, надо было это знать мне раньше.В-четвертых, лежит 20к кредлимита, а я не понимаю, как это монетизироватьИдеи можно в личку, чтобы не палить. Спасибо.