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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1781178217831784

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 11:10

Re: Идея Банк

  Клиент_ написав:Из более-менее нормальных банков с сетью, развитым интернет-банкингом, с возможностью без комиссии заводить-выводить безнал, Идея на вчера была на 2м месте

А почем нынче СЭП из Идеи, какие лимиты на оп/дн/мес?
А почем Идейный р2р на кредитку и дебетку, и каковы лимиты на свой и сторонний р2р на вход и выход?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 12:00

clientage
СЭП не использовал. Кредитки нет.
P2P на дебетку Идеи - 0 сервисом на сайте банка.
С дебетки чужим сервисом -0.
Нужно, конечно, сначала в тарифы посмотреть для своей карты.
Лимиты тоже в тарифах нужно смотреть.
На дебетке навыход через моб.прил.устанавливаете лимит.
Неск.десятков тыс. грн туда-сюда в день без проблем ходило по p2p.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 12:09

Re: Идея Банк

  Клиент_ написав:туда-сюда в день без проблем

каждый день или 2 раза в неделю/месяц?
Вы понимаете, шо 20К/дн это около 500К/мес (20..22 рабочих дня)?
Тогда как лимит на р2р от МПС 150К/30дн
СЭП у Идеи 0.5% от суммы
Лимитов на р2р нигде не указано, нуна тестить
В старом ИБ можно было управлять лимитами на переводы/покупки
В новом ИБ (и апликухе) нет выписки, т.е. понять шо када и как провелось низзя :(

А шо с депо? Можно в новом ИБ открыть и пополнить все депо-продукты?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 12:18

  clientage написав:
  Клиент_ написав:туда-сюда в день без проблем

каждый день или 2 раза в неделю/месяц?
Вы понимаете, шо 20К/дн это около 500К/мес (20..22 рабочих дня)?
Тогда как лимит на р2р от МПС 150К/30дн
СЭП у Идеи 0.5% от суммы
Лимитов на р2р нигде не указано, нуна тестить
В старом ИБ можно было управлять лимитами на переводы/покупки
В новом ИБ (и апликухе) нет выписки, т.е. понять шо када и как провелось низзя :(

А шо с депо? Можно в новом ИБ открыть и пополнить все депо-продукты?

В приложении можно. Старый ИБ тоже работает.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 19:37

а что, ктото новым ИБ пользуется? Там есть какие-то возможности, которых нет в старом ИБ?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 00:39

Не знаю, что-то меня не сильно вдохновляет эта КБО.

Во-первых, уже четвертый месяц не могу добиться, чтобы приходили СМС-ки по движениям по карте. Куда еще можно пожаловаться?... Все бесполезно.

Во-вторых, как я понял, на свои кэшбэк не начисляется. А у меня тут неожиданно возврат билета случился (из-за закрытия междугородних перевозок). И теперь висит N-ная сумма своих. Их как-то можно убрать с карты кроме "что-то купить"? Есть возможность вывести с карты свои без комиссии?

В-третьих, кэшбэк меньше 25 грн сгорает. Мелочь, но неприятно, надо было это знать мне раньше.
В-четвертых, лежит 20к кредлимита, а я не понимаю, как это монетизировать :) Идеи можно в личку, чтобы не палить. Спасибо.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 00:49

Искатель свои вывести без комиса разве что купив что-то онлайн там где при возврате дают наличными, например супермаркеты.
20к кредлимита тут не нужно, больше чем от 10к профита нет.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 01:11

Re: Идея Банк

Hack-Stock написав:Искатель свои вывести без комиса разве что купив что-то онлайн там где при возврате дают наличными, например супермаркеты.
20к кредлимита тут не нужно, больше чем от 10к профита нет.
Как раз 20к лучше иметь, первую 10ку через месяц вернуть нужно ведь будет.
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anis
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 02:23

  anis написав:
Hack-Stock написав:Искатель свои вывести без комиса разве что купив что-то онлайн там где при возврате дают наличными, например супермаркеты.
20к кредлимита тут не нужно, больше чем от 10к профита нет.
Как раз 20к лучше иметь, первую 10ку через месяц вернуть нужно ведь будет.

а попадос на 25 грн за обслуживание? Ну и карта может быть со страховкой, где ваще попадос на 1% будет. Нюансов много.
Hack-Stock
 
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