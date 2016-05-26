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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1782178317841785

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 09:01

  Hack-Stock написав:
  anis написав:
Hack-Stock написав:Искатель свои вывести без комиса разве что купив что-то онлайн там где при возврате дают наличными, например супермаркеты.
20к кредлимита тут не нужно, больше чем от 10к профита нет.
Как раз 20к лучше иметь, первую 10ку через месяц вернуть нужно ведь будет.

а попадос на 25 грн за обслуживание? Ну и карта может быть со страховкой, где ваще попадос на 1% будет. Нюансов много.

Ну во первых страховка далеко не у всех. И очень даже не у всех. А нахождение 10к грн. 30 дней на той же в+ от Шарика под 11% годовых (не говоря уже о 12% на вильном в пумбе или 15% на коко-дебет в форварде) принесет порядка 72 грн. чистыми, которых хватит и чтобы абонку 25 грн. перекрыть и заплатить несколько гривен %, которые идея на эту абонку насчитывает рассматривая ее как снятие нала и не включая ее в грейс. В общем я тоже как и anis считаю что 20к это оптимальный кредлим для КБО
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 10:22

  Искатель написав:Во-вторых, как я понял, на свои кэшбэк не начисляется.

Это на основании чего вы так поняли? По программе 2% вместо 5% - вот и вся разница.
Vorlon
 
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  #<1 ... 1782178317841785
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