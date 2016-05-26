Hack-Stock написав:Искатель свои вывести без комиса разве что купив что-то онлайн там где при возврате дают наличными, например супермаркеты. 20к кредлимита тут не нужно, больше чем от 10к профита нет.
Как раз 20к лучше иметь, первую 10ку через месяц вернуть нужно ведь будет.
а попадос на 25 грн за обслуживание? Ну и карта может быть со страховкой, где ваще попадос на 1% будет. Нюансов много.
Ну во первых страховка далеко не у всех. И очень даже не у всех. А нахождение 10к грн. 30 дней на той же в+ от Шарика под 11% годовых (не говоря уже о 12% на вильном в пумбе или 15% на коко-дебет в форварде) принесет порядка 72 грн. чистыми, которых хватит и чтобы абонку 25 грн. перекрыть и заплатить несколько гривен %, которые идея на эту абонку насчитывает рассматривая ее как снятие нала и не включая ее в грейс. В общем я тоже как и anis считаю что 20к это оптимальный кредлим для КБО
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