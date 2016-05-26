Hack-Stock написав:Искатель свои вывести без комиса разве что купив что-то онлайн там где при возврате дают наличными, например супермаркеты. 20к кредлимита тут не нужно, больше чем от 10к профита нет.
Как раз 20к лучше иметь, первую 10ку через месяц вернуть нужно ведь будет.
а попадос на 25 грн за обслуживание? Ну и карта может быть со страховкой, где ваще попадос на 1% будет. Нюансов много.
Ну во первых страховка далеко не у всех. И очень даже не у всех. А нахождение 10к грн. 30 дней на той же в+ от Шарика под 11% годовых (не говоря уже о 12% на вильном в пумбе или 15% на коко-дебет в форварде) принесет порядка 72 грн. чистыми, которых хватит и чтобы абонку 25 грн. перекрыть и заплатить несколько гривен %, которые идея на эту абонку насчитывает рассматривая ее как снятие нала и не включая ее в грейс. В общем я тоже как и anis считаю что 20к это оптимальный кредлим для КБО
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Hack-Stock написав:Искатель свои вывести без комиса разве что купив что-то онлайн там где при возврате дают наличными, например супермаркеты. 20к кредлимита тут не нужно, больше чем от 10к профита нет.
Как раз 20к лучше иметь, первую 10ку через месяц вернуть нужно ведь будет.
а попадос на 25 грн за обслуживание? Ну и карта может быть со страховкой, где ваще попадос на 1% будет. Нюансов много.
Страховка для кредиток это зло,если вы в обществе свинорылов, их не должно быть по определению этому. А вот 25 грн, как уже ранее писалось это не та сумма чтоб переживать и искать 10к на 30дней.
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Flamingo написав:Ну во первых страховка далеко не у всех. И очень даже не у всех. А нахождение 10к грн. 30 дней на той же в+ от Шарика под 11% годовых (не говоря уже о 12% на вильном в пумбе или 15% на коко-дебет в форварде) принесет порядка 72 грн. чистыми, которых хватит и чтобы абонку 25 грн. перекрыть и заплатить несколько гривен %, которые идея на эту абонку насчитывает рассматривая ее как снятие нала и не включая ее в грейс. В общем я тоже как и anis считаю что 20к это оптимальный кредлим для КБО
Сейчас не то время, шоб держать 20к на шарике, сегодня эти 20к это $730, а завтра уже $700. Сомнительная выгода.
Flamingo написав:Ну во первых страховка далеко не у всех. И очень даже не у всех. А нахождение 10к грн. 30 дней на той же в+ от Шарика под 11% годовых (не говоря уже о 12% на вильном в пумбе или 15% на коко-дебет в форварде) принесет порядка 72 грн. чистыми, которых хватит и чтобы абонку 25 грн. перекрыть и заплатить несколько гривен %, которые идея на эту абонку насчитывает рассматривая ее как снятие нала и не включая ее в грейс. В общем я тоже как и anis считаю что 20к это оптимальный кредлим для КБО
Сейчас не то время, шоб держать 20к на шарике, сегодня эти 20к это $730, а завтра уже $700. Сомнительная выгода.
Еще глупее постоянно покупать доллары по конскому курсу, чтобы подешевле их продать в конце месяца, для погашения кредиток
Flamingo написав:Ну во первых страховка далеко не у всех. И очень даже не у всех. А нахождение 10к грн. 30 дней на той же в+ от Шарика под 11% годовых (не говоря уже о 12% на вильном в пумбе или 15% на коко-дебет в форварде) принесет порядка 72 грн. чистыми, которых хватит и чтобы абонку 25 грн. перекрыть и заплатить несколько гривен %, которые идея на эту абонку насчитывает рассматривая ее как снятие нала и не включая ее в грейс. В общем я тоже как и anis считаю что 20к это оптимальный кредлим для КБО
Сейчас не то время, шоб держать 20к на шарике, сегодня эти 20к это $730, а завтра уже $700. Сомнительная выгода.
Еще глупее постоянно покупать доллары по конскому курсу, чтобы подешевле их продать в конце месяца, для погашения кредиток
расскажите это тем, кто в началае марта купил по 25 и сдал в конце марта по 28
clientage написав:
Hack-Stock написав:Сомнительная выгода
Этааа, а откуда/как вы гасите задолженность в грейсе? Или просто ОМП выплачиваете, скупившись валютой на всю свободную грн?
сдаю баксы и гашу, я кредитки юзаю чисто ради кишмиша.
Stringer написав:А это разве не те же самые, которые в 2015-2018 покупали по 30-32 и всю вторую половину 2019 сдавали по 24-25?
а те кто в 1997-м купил по 2 грн, смотрят на них всех и ржут Разговор не о чем. Каждый фиксирует прибыль как хочет, доход у меня в гривне, а траты чаще всего в валюте (повседневные расходы я не учитываю), поэтому мне удобнее держать в валюте.
Stringer написав:А это разве не те же самые, которые в 2015-2018 покупали по 30-32 и всю вторую половину 2019 сдавали по 24-25?
а те кто в 1997-м купил по 2 грн, смотрят на них всех и ржут Разговор не о чем. Каждый фиксирует прибыль как хочет, доход у меня в гривне, а траты чаще всего в валюте (повседневные расходы я не учитываю), поэтому мне удобнее держать в валюте.
Что то мне кажется, что фламинго говорил не о фиксации доходов, а о хранении оперативной наличности Хранить оперативные деньги (именно на повседневные расходы) в валюте и каждый раз сдавать ее на хлебушек - то ещё удовольствие
Востаннє редагувалось Stringer в Нед 05 кві, 2020 16:25, всього редагувалось 1 раз.