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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1783178417851786>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 09:01

  Hack-Stock написав:
  anis написав:
Hack-Stock написав:Искатель свои вывести без комиса разве что купив что-то онлайн там где при возврате дают наличными, например супермаркеты.
20к кредлимита тут не нужно, больше чем от 10к профита нет.
Как раз 20к лучше иметь, первую 10ку через месяц вернуть нужно ведь будет.

а попадос на 25 грн за обслуживание? Ну и карта может быть со страховкой, где ваще попадос на 1% будет. Нюансов много.

Ну во первых страховка далеко не у всех. И очень даже не у всех. А нахождение 10к грн. 30 дней на той же в+ от Шарика под 11% годовых (не говоря уже о 12% на вильном в пумбе или 15% на коко-дебет в форварде) принесет порядка 72 грн. чистыми, которых хватит и чтобы абонку 25 грн. перекрыть и заплатить несколько гривен %, которые идея на эту абонку насчитывает рассматривая ее как снятие нала и не включая ее в грейс. В общем я тоже как и anis считаю что 20к это оптимальный кредлим для КБО
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 10:22

  Искатель написав:Во-вторых, как я понял, на свои кэшбэк не начисляется.

Это на основании чего вы так поняли? По программе 2% вместо 5% - вот и вся разница.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:25

Re: Идея Банк

Hack-Stock написав:
  anis написав:
Hack-Stock написав:Искатель свои вывести без комиса разве что купив что-то онлайн там где при возврате дают наличными, например супермаркеты.
20к кредлимита тут не нужно, больше чем от 10к профита нет.
Как раз 20к лучше иметь, первую 10ку через месяц вернуть нужно ведь будет.

а попадос на 25 грн за обслуживание? Ну и карта может быть со страховкой, где ваще попадос на 1% будет. Нюансов много.
Страховка для кредиток это зло,если вы в обществе свинорылов, их не должно быть по определению этому. А вот 25 грн, как уже ранее писалось это не та сумма чтоб переживать и искать 10к на 30дней.
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anis
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:32

Re: Идея Банк

  Flamingo написав:Ну во первых страховка далеко не у всех. И очень даже не у всех. А нахождение 10к грн. 30 дней на той же в+ от Шарика под 11% годовых (не говоря уже о 12% на вильном в пумбе или 15% на коко-дебет в форварде) принесет порядка 72 грн. чистыми, которых хватит и чтобы абонку 25 грн. перекрыть и заплатить несколько гривен %, которые идея на эту абонку насчитывает рассматривая ее как снятие нала и не включая ее в грейс. В общем я тоже как и anis считаю что 20к это оптимальный кредлим для КБО

Сейчас не то время, шоб держать 20к на шарике, сегодня эти 20к это $730, а завтра уже $700. Сомнительная выгода.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:41

  Hack-Stock написав:
  Flamingo написав:Ну во первых страховка далеко не у всех. И очень даже не у всех. А нахождение 10к грн. 30 дней на той же в+ от Шарика под 11% годовых (не говоря уже о 12% на вильном в пумбе или 15% на коко-дебет в форварде) принесет порядка 72 грн. чистыми, которых хватит и чтобы абонку 25 грн. перекрыть и заплатить несколько гривен %, которые идея на эту абонку насчитывает рассматривая ее как снятие нала и не включая ее в грейс. В общем я тоже как и anis считаю что 20к это оптимальный кредлим для КБО

Сейчас не то время, шоб держать 20к на шарике, сегодня эти 20к это $730, а завтра уже $700. Сомнительная выгода.

Еще глупее постоянно покупать доллары по конскому курсу, чтобы подешевле их продать в конце месяца, для погашения кредиток :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 16:00

Re: Идея Банк

  Hack-Stock написав:Сомнительная выгода

Этааа, а откуда/как вы гасите задолженность в грейсе? Или просто ОМП выплачиваете, скупившись валютой на всю свободную грн?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 16:03

  Stringer написав:
  Hack-Stock написав:
  Flamingo написав:Ну во первых страховка далеко не у всех. И очень даже не у всех. А нахождение 10к грн. 30 дней на той же в+ от Шарика под 11% годовых (не говоря уже о 12% на вильном в пумбе или 15% на коко-дебет в форварде) принесет порядка 72 грн. чистыми, которых хватит и чтобы абонку 25 грн. перекрыть и заплатить несколько гривен %, которые идея на эту абонку насчитывает рассматривая ее как снятие нала и не включая ее в грейс. В общем я тоже как и anis считаю что 20к это оптимальный кредлим для КБО

Сейчас не то время, шоб держать 20к на шарике, сегодня эти 20к это $730, а завтра уже $700. Сомнительная выгода.

Еще глупее постоянно покупать доллары по конскому курсу, чтобы подешевле их продать в конце месяца, для погашения кредиток :mrgreen:

расскажите это тем, кто в началае марта купил по 25 и сдал в конце марта по 28 :mrgreen:

  clientage написав:
  Hack-Stock написав:Сомнительная выгода

Этааа, а откуда/как вы гасите задолженность в грейсе? Или просто ОМП выплачиваете, скупившись валютой на всю свободную грн?

сдаю баксы и гашу, я кредитки юзаю чисто ради кишмиша.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 16:09

  Hack-Stock написав:
  Stringer написав:
  Hack-Stock написав:Сейчас не то время, шоб держать 20к на шарике, сегодня эти 20к это $730, а завтра уже $700. Сомнительная выгода.

Еще глупее постоянно покупать доллары по конскому курсу, чтобы подешевле их продать в конце месяца, для погашения кредиток :mrgreen:

расскажите это тем, кто в началае марта купил по 25 и сдал в конце марта по 28 :mrgreen:

А это разве не те же самые, которые в 2015-2018 покупали по 30-32 и всю вторую половину 2019 сдавали по 24-25? :mrgreen:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 16:16

  Stringer написав:А это разве не те же самые, которые в 2015-2018 покупали по 30-32 и всю вторую половину 2019 сдавали по 24-25? :mrgreen:

а те кто в 1997-м купил по 2 грн, смотрят на них всех и ржут :mrgreen:
Разговор не о чем. Каждый фиксирует прибыль как хочет, доход у меня в гривне, а траты чаще всего в валюте (повседневные расходы я не учитываю), поэтому мне удобнее держать в валюте.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 16:23

  Hack-Stock написав:
  Stringer написав:А это разве не те же самые, которые в 2015-2018 покупали по 30-32 и всю вторую половину 2019 сдавали по 24-25? :mrgreen:

а те кто в 1997-м купил по 2 грн, смотрят на них всех и ржут :mrgreen:
Разговор не о чем. Каждый фиксирует прибыль как хочет, доход у меня в гривне, а траты чаще всего в валюте (повседневные расходы я не учитываю), поэтому мне удобнее держать в валюте.

Что то мне кажется, что фламинго говорил не о фиксации доходов, а о хранении оперативной наличности :mrgreen:
Хранить оперативные деньги (именно на повседневные расходы) в валюте и каждый раз сдавать ее на хлебушек - то ещё удовольствие ;-)
Востаннє редагувалось Stringer в Нед 05 кві, 2020 16:25, всього редагувалось 1 раз.
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