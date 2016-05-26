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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 кві, 2020 16:25
Stringer написав: Hack-Stock написав: Stringer написав:
А это разве не те же самые, которые в 2015-2018
покупали по 30-32 и всю вторую половину 2019
сдавали по 24-25?
а те кто в 1997-м купил по 2 грн, смотрят на них всех и ржут
Разговор не о чем. Каждый фиксирует прибыль как хочет, доход у меня в гривне, а траты чаще всего в валюте (повседневные расходы я не учитываю), поэтому мне удобнее держать в валюте.
Что то мне кажется, что фламинго говорил не о фиксации доходов, а о хранении оперативной наличности
так подождите, мы тут о свинорылах, которые юзают банки для извлечения выгоды или о ком?
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Hack-Stock
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