RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1783178417851786

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 16:25

  Stringer написав:
  Hack-Stock написав:
  Stringer написав:А это разве не те же самые, которые в 2015-2018 покупали по 30-32 и всю вторую половину 2019 сдавали по 24-25? :mrgreen:

а те кто в 1997-м купил по 2 грн, смотрят на них всех и ржут :mrgreen:
Разговор не о чем. Каждый фиксирует прибыль как хочет, доход у меня в гривне, а траты чаще всего в валюте (повседневные расходы я не учитываю), поэтому мне удобнее держать в валюте.

Что то мне кажется, что фламинго говорил не о фиксации доходов, а о хранении оперативной наличности :mrgreen:

так подождите, мы тут о свинорылах, которые юзают банки для извлечения выгоды или о ком?
Hack-Stock
 
Повідомлень: 467
З нами з: 26.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1783178417851786
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: miltador і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3980, 3981, 3982
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
39813 4827042
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 17:26
sens
Альфа-Банк 1 ... 8415, 8416, 8417
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
84160 9895528
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 17:16
sens
Банк Земельний Капiтал 1 ... 34, 35, 36
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:32
350 70605
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 кві, 2020 19:01
Moneta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.