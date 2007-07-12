Додано: Нед 05 кві, 2020 17:42

Hack-Stock написав: Stringer написав: Hack-Stock написав: а те кто в 1997-м купил по 2 грн, смотрят на них всех и ржут

Разговор не о чем. Каждый фиксирует прибыль как хочет, доход у меня в гривне, а траты чаще всего в валюте (повседневные расходы я не учитываю), поэтому мне удобнее держать в валюте. а те кто в 1997-м купил по 2 грн, смотрят на них всех и ржутРазговор не о чем. Каждый фиксирует прибыль как хочет, доход у меня в гривне, а траты чаще всего в валюте (повседневные расходы я не учитываю), поэтому мне удобнее держать в валюте.

Что то мне кажется, что фламинго говорил не о фиксации доходов, а о хранении оперативной наличности Что то мне кажется, что фламинго говорил не о фиксации доходов, а о хранении оперативной наличности

так подождите, мы тут о свинорылах, которые юзают банки для извлечения выгоды или о ком? так подождите, мы тут о свинорылах, которые юзают банки для извлечения выгоды или о ком?

Извините, что вмешиваюсь, но изначально речь в моем сообщении шла о том: что лучше по КБО - "неподЪемная" ежемесячная абонка в 25 грн. при лимите 20К + небольшие сопутствующие траты или отсутствие этих трат при лимите в 10К. Поскольку речь шла о коротких циклически повторяющихся периодах времени длинной в 28-31 день то для максимальной эффективности первого вида операций (которые как раз и используют свинорылы для получения максимально эффекта) ИМХО вложение в валюту будет допустимым, но очень редко и очень на короткие сроки- но в большинстве случаях - не выгодно под "любым соусом". Прав Stringer - речь об оперативном управлении текущими остатками поэтому тут даже такая вещь как трехмесячные депо - является риском (разве только это не "палисадник" пополняемых депо с окончанием под нужные даты, причем с окончаниями каждый месяц). Поскольку для целей гашения кредитки разумнее остатки на текущий счетах, то в отдельные моменты как исключение их также можно использовать в валютной игре, но только очень в короткую, при этом либо иметь какую-то подстраховку, либо быть морально готовым зафиксировать в ближайшем будущем не прибыль, а убыток - потому как гасить очередные 10000 в любом случае надо не зависимо от Ваших планов по валюте.