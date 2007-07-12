Stringer написав:А это разве не те же самые, которые в 2015-2018 покупали по 30-32 и всю вторую половину 2019 сдавали по 24-25?
а те кто в 1997-м купил по 2 грн, смотрят на них всех и ржут Разговор не о чем. Каждый фиксирует прибыль как хочет, доход у меня в гривне, а траты чаще всего в валюте (повседневные расходы я не учитываю), поэтому мне удобнее держать в валюте.
Что то мне кажется, что фламинго говорил не о фиксации доходов, а о хранении оперативной наличности
так подождите, мы тут о свинорылах, которые юзают банки для извлечения выгоды или о ком?
Hack-Stock написав:а те кто в 1997-м купил по 2 грн, смотрят на них всех и ржут Разговор не о чем. Каждый фиксирует прибыль как хочет, доход у меня в гривне, а траты чаще всего в валюте (повседневные расходы я не учитываю), поэтому мне удобнее держать в валюте.
Что то мне кажется, что фламинго говорил не о фиксации доходов, а о хранении оперативной наличности
так подождите, мы тут о свинорылах, которые юзают банки для извлечения выгоды или о ком?
Извините, что вмешиваюсь, но изначально речь в моем сообщении шла о том: что лучше по КБО - "неподЪемная" ежемесячная абонка в 25 грн. при лимите 20К + небольшие сопутствующие траты или отсутствие этих трат при лимите в 10К. Поскольку речь шла о коротких циклически повторяющихся периодах времени длинной в 28-31 день то для максимальной эффективности первого вида операций (которые как раз и используют свинорылы для получения максимально эффекта) ИМХО вложение в валюту будет допустимым, но очень редко и очень на короткие сроки- но в большинстве случаях - не выгодно под "любым соусом". Прав Stringer - речь об оперативном управлении текущими остатками поэтому тут даже такая вещь как трехмесячные депо - является риском (разве только это не "палисадник" пополняемых депо с окончанием под нужные даты, причем с окончаниями каждый месяц). Поскольку для целей гашения кредитки разумнее остатки на текущий счетах, то в отдельные моменты как исключение их также можно использовать в валютной игре, но только очень в короткую, при этом либо иметь какую-то подстраховку, либо быть морально готовым зафиксировать в ближайшем будущем не прибыль, а убыток - потому как гасить очередные 10000 в любом случае надо не зависимо от Ваших планов по валюте.
Мои рефералки:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Я, возможно, тут уже многих "подзадолбал" приложением Сильпо, с которым оперативно познакомился, но правильно ли я понял: когда закончится апрель у КоКо, подключаем туда КБО - и юзаем с 5%-ным кэшбэком по тому же принципу, да?
К сожалению, в списке моих продуктовых магазинов "Сильпо" - на последнем месте. Был
KVV написав:Поповнив телефон з КБО на всю суму кредліма(3900 грн)- отримав блок карти і додатку. Яка сума одноразової оплати була б прийнятною для Ідеї щоб не було цієї возні з блоками? 500/раз, 1000/раз?
Кидаю 1.5 года двумя траншами: 6к и 4к. Не было претензий.
В новому оновленні додатку O.Bank (принаймні на iOS) в налаштуваннях з'явився новий перемикач "Программа лояльності" (кешбек): Чомусь в мене він був вимкненний, ввімкнув а то раптом ще кешбек перестануть зараховувати. Перевірте в себе