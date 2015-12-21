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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1784178517861787>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 16:25

  Stringer написав:
  Hack-Stock написав:
  Stringer написав:А это разве не те же самые, которые в 2015-2018 покупали по 30-32 и всю вторую половину 2019 сдавали по 24-25? :mrgreen:

а те кто в 1997-м купил по 2 грн, смотрят на них всех и ржут :mrgreen:
Разговор не о чем. Каждый фиксирует прибыль как хочет, доход у меня в гривне, а траты чаще всего в валюте (повседневные расходы я не учитываю), поэтому мне удобнее держать в валюте.

Что то мне кажется, что фламинго говорил не о фиксации доходов, а о хранении оперативной наличности :mrgreen:

так подождите, мы тут о свинорылах, которые юзают банки для извлечения выгоды или о ком?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 17:42

  Hack-Stock написав:
  Stringer написав:
  Hack-Stock написав:а те кто в 1997-м купил по 2 грн, смотрят на них всех и ржут :mrgreen:
Разговор не о чем. Каждый фиксирует прибыль как хочет, доход у меня в гривне, а траты чаще всего в валюте (повседневные расходы я не учитываю), поэтому мне удобнее держать в валюте.

Что то мне кажется, что фламинго говорил не о фиксации доходов, а о хранении оперативной наличности :mrgreen:

так подождите, мы тут о свинорылах, которые юзают банки для извлечения выгоды или о ком?

Извините, что вмешиваюсь, но изначально речь в моем сообщении шла о том: что лучше по КБО - "неподЪемная" ежемесячная абонка в 25 грн. при лимите 20К + небольшие сопутствующие траты или отсутствие этих трат при лимите в 10К. Поскольку речь шла о коротких циклически повторяющихся периодах времени длинной в 28-31 день то для максимальной эффективности первого вида операций (которые как раз и используют свинорылы для получения максимально эффекта) ИМХО вложение в валюту будет допустимым, но очень редко и очень на короткие сроки- но в большинстве случаях - не выгодно под "любым соусом". Прав Stringer - речь об оперативном управлении текущими остатками поэтому тут даже такая вещь как трехмесячные депо - является риском (разве только это не "палисадник" пополняемых депо с окончанием под нужные даты, причем с окончаниями каждый месяц). Поскольку для целей гашения кредитки разумнее остатки на текущий счетах, то в отдельные моменты как исключение их также можно использовать в валютной игре, но только очень в короткую, при этом либо иметь какую-то подстраховку, либо быть морально готовым зафиксировать в ближайшем будущем не прибыль, а убыток - потому как гасить очередные 10000 в любом случае надо не зависимо от Ваших планов по валюте.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 07:15

  Vorlon написав:
  Искатель написав:Во-вторых, как я понял, на свои кэшбэк не начисляется.

Это на основании чего вы так поняли? По программе 2% вместо 5% - вот и вся разница.

Да это не я так решил, гляньте предыдущие страницы, меня в этом тут поголовно убеждают... Я помню, что в тарифах было 2 вместо 5%, но просто не успеваю за всем следить, подумал, может, что поменялось.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 07:18

Я, возможно, тут уже многих "подзадолбал" приложением Сильпо, с которым оперативно познакомился, но правильно ли я понял: когда закончится апрель у КоКо, подключаем туда КБО - и юзаем с 5%-ным кэшбэком по тому же принципу, да?

К сожалению, в списке моих продуктовых магазинов "Сильпо" - на последнем месте. Был :)
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 07:22

Re: Идея Банк

  Искатель написав:подключаем туда

Шо хотитии туды подключайте и юзайте
Вот може завтра у Алки опять 10% будиит :)
Помните, шо МастерПасс хранит в кошельке не более 6 карт
... делайте хоть что-нибудь!
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:53

Re: Идея Банк

Поповнив телефон з КБО на всю суму кредліма(3900 грн)- отримав блок карти і додатку.
Яка сума одноразової оплати була б прийнятною для Ідеї щоб не було цієї возні з блоками? 500/раз, 1000/раз?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 18:32

  KVV написав:Поповнив телефон з КБО на всю суму кредліма(3900 грн)- отримав блок карти і додатку.
Яка сума одноразової оплати була б прийнятною для Ідеї щоб не було цієї возні з блоками? 500/раз, 1000/раз?

Кидаю 1.5 года двумя траншами: 6к и 4к.
Не было претензий.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:42

Re: Идея Банк

вроде Идея снижала за депо "на старт" до 20к, сейчас смотрю на сайте - от 1 до 30к
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:46

P2P с зеленой идеевской дебетки бесплатен со стороны Идеи?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 20:01

  Порт написав:P2P с зеленой идеевской дебетки бесплатен со стороны Идеи?

Карта під депо?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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