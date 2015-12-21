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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 кві, 2020 20:10
Квесторе_поверніться написав: Порт написав:
P2P с зеленой идеевской дебетки бесплатен со стороны Идеи?
Карта під депо?
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Вів 07 кві, 2020 18:47
la9