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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 кві, 2020 20:10
Квесторе_поверніться написав: Порт написав:
P2P с зеленой идеевской дебетки бесплатен со стороны Идеи?
Карта під депо?
Да.
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Порт
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Додано: Чет 09 кві, 2020 13:16
зарплата пришла на день раньше
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Додано: Чет 09 кві, 2020 15:44
Отделение на Позняках работает?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Чет 09 кві, 2020 15:13
lel
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