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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1784178517861787

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 20:10

  Квесторе_поверніться написав:
  Порт написав:P2P с зеленой идеевской дебетки бесплатен со стороны Идеи?

Карта під депо?

Да.
Порт
 
Повідомлень: 757
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 48 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:16

Re: Идея Банк

зарплата пришла на день раньше
Hack-Stock
 
Повідомлень: 472
З нами з: 26.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 46 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:44

Re: Идея Банк

Отделение на Позняках работает?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлень: 5709
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 511 раз.
 
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