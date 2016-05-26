Да.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 кві, 2020 20:10
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:16
Re: Идея Банк
зарплата пришла на день раньше
Додано: Чет 09 кві, 2020 15:44
Re: Идея Банк
Отделение на Позняках работает?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:32
Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:00
Re: Идея Банк
Потратил по Вайту менее 3 тысяч и сняли абонку 25 грн.
Но никаких СМС о снятии не прислали.
Карта выпала из льготного периода и сняли проценты за пользование, снова в тихаря, без СМС.
Горячка мямлит о снятии по этим операциям не с карты, а со счета по этому не брали сообщений. Но это не правда, пополнение по счету СЭП приходит с сообщением.
В понедельник гашу в ноль и на полку, в самый дальний угол. Будьте внимательны.
Размер имеет значение.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:33
Re: Идея Банк
Mind the gap.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:45
Кто-то недавно регистрировался в мобильном O.bank? Уже пускает сразу регистрироваться, а не через костыль: сначала в веб-версии, а потом только в мобильном?
Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:52
Re: Идея Банк
Відразу під час отримання картки в лютому 2020-го року зареєструвався напряму в додатку.
|