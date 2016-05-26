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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1784178517861787

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 20:10

  Квесторе_поверніться написав:
  Порт написав:P2P с зеленой идеевской дебетки бесплатен со стороны Идеи?

Карта під депо?

Да.
Порт
 
Повідомлень: 757
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 48 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:16

Re: Идея Банк

зарплата пришла на день раньше
Hack-Stock
 
Повідомлень: 475
З нами з: 26.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 46 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:44

Re: Идея Банк

Отделение на Позняках работает?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлень: 5711
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 512 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:32

  Порт написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Порт написав:P2P с зеленой идеевской дебетки бесплатен со стороны Идеи?

Карта під депо?

Да.


в другой банк перевожу с зелёной депозитной дебетки через p2p, комиссию не брали...
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:00

Re: Идея Банк

Потратил по Вайту менее 3 тысяч и сняли абонку 25 грн.
Но никаких СМС о снятии не прислали.
Карта выпала из льготного периода и сняли проценты за пользование, снова в тихаря, без СМС.

Горячка мямлит о снятии по этим операциям не с карты, а со счета по этому не брали сообщений. Но это не правда, пополнение по счету СЭП приходит с сообщением.

В понедельник гашу в ноль и на полку, в самый дальний угол. Будьте внимательны.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:33

Re: Идея Банк

  2XL написав:на полку, в самый дальний угол

Так абонку ж придется платить. Тут только закрьівать.
Mind the gap.
  • UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:45

Кто-то недавно регистрировался в мобильном O.bank? Уже пускает сразу регистрироваться, а не через костыль: сначала в веб-версии, а потом только в мобильном?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:52

Re: Идея Банк

Відразу під час отримання картки в лютому 2020-го року зареєструвався напряму в додатку.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:27

  Кочевник написав:Відразу під час отримання картки в лютому 2020-го року зареєструвався напряму в додатку.

То ви, певно, новачок. А костиль для старожилів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:50

Сижу, ковыряюсь в этом мобильном приложении.
А кто-нибудь уже с ним разобрался? Например, что показывает в пункте меню "История"?
Истории операций там точно нет, зато почему-то выдает какие-то непонятные сообщения об "СМС-информировании".
Что это?
Искатель
 
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