Якщо 0, то ні.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:41
Якщо 0, то ні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:19
Re: Идея Банк
Это история, но таких операций, как отключение и включение смс информирования, установки лимитов по карте, работа с masterpass.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
|