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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1785178617871788

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:41

  vitaliy_berdinskikh написав:
  2XL написав:на полку, в самый дальний угол

Так абонку ж придется платить. Тут только закрьівать.


Якщо 0, то ні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:19

Re: Идея Банк

  Искатель написав:Что это?

Это история, но таких операций, как отключение и включение смс информирования, установки лимитов по карте, работа с masterpass.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 23:17

Вот тут писали:

  Anonim2666 написав:
  tfkzpm2 написав:Депозит 18% для новых клиентов

То для новых, а для "старых" пока самая высокая ставка 16%


C 18% понятно - это только для новых клиентов. А что за депозит 16%?

подразумевается новый депозит на 7 дней под 9.5%, по которому ставка растёт при продлении?
Амвросий
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