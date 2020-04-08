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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1787178817891790

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 16:49

Новий продукт (депозит) від банку

"Фінансовий імунітет"

https://news.finance.ua/ua/news/-/46924 ... j-imunitet
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 17:33

  greenozon написав:Новий продукт (депозит) від банку

"Фінансовий імунітет"


он уже довольно давно в ИБ доступен. Где-то 1-2 недели назад заметил.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 17:44

  Амвросий написав:
  greenozon написав:Новий продукт (депозит) від банку

"Фінансовий імунітет"


он уже довольно давно в ИБ доступен. Где-то 1-2 недели назад заметил.

А в чем смысл, если он без пополнения?
wig
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:06

  wig написав:А в чем смысл, если он без пополнения?


ну наверно в том, что уже через 7 дней можно проценты получить. 9.5% как на вильных коштах. Но при продлении депозита даётся более высокая ставка. Если много раз продлять, можно довести до 16%.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:10

  Амвросий написав:
  wig написав:А в чем смысл, если он без пополнения?


ну наверно в том, что уже через 7 дней можно проценты получить. 9.5% как на вильных коштах. Но при продлении депозита даётся более высокая ставка. Если много раз продлять, можно довести до 16%.

Пишут же, что максимум 15% при 11 пролонгациях.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:16

да действительно уже до 15%, а недавно вроде было 16%. Наверно уже снизили.

Ну да, 14-го апреля ещё было написано рост до 16%.
Вот я ещё интересовался: viewtopic.php?p=4937530#p4937530

у Идеи проценты по депозитам буквально каждый день меняются :D
Амвросий
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