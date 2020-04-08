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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 кві, 2020 16:49
Новий продукт (депозит) від банку
"Фінансовий імунітет"https://news.finance.ua/ua/news/-/46924 ... j-imunitet
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greenozon
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Додано: Суб 18 кві, 2020 17:33
greenozon написав:
Новий продукт (депозит) від банку
"Фінансовий імунітет"
он уже довольно давно в ИБ доступен. Где-то 1-2 недели назад заметил.
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Амвросий
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Додано: Суб 18 кві, 2020 17:44
Амвросий написав: greenozon написав:
Новий продукт (депозит) від банку
"Фінансовий імунітет"
он уже довольно давно в ИБ доступен. Где-то 1-2 недели назад заметил.
А в чем смысл, если он без пополнения?
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wig
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Додано: Суб 18 кві, 2020 18:06
wig написав:
А в чем смысл, если он без пополнения?
ну наверно в том, что уже через 7 дней можно проценты получить. 9.5% как на вильных коштах. Но при продлении депозита даётся более высокая ставка. Если много раз продлять, можно довести до 16%.
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Амвросий
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Додано: Суб 18 кві, 2020 18:10
Амвросий написав: wig написав:
А в чем смысл, если он без пополнения?
ну наверно в том, что уже через 7 дней можно проценты получить. 9.5% как на вильных коштах. Но при продлении депозита даётся более высокая ставка. Если много раз продлять, можно довести до 16%.
Пишут же, что максимум 15% при 11 пролонгациях.
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ingtrans
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Додано: Суб 18 кві, 2020 18:16
да действительно уже до 15%, а недавно вроде было 16%. Наверно уже снизили.
Ну да, 14-го апреля ещё было написано рост до 16%.
Вот я ещё интересовался: viewtopic.php?p=4937530#p4937530
у Идеи проценты по депозитам буквально каждый день меняются
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Амвросий
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Додано: Суб 18 кві, 2020 20:58
Амвросий написав:
да действительно уже до 15%, а недавно вроде было 16%. Наверно уже снизили.
у Идеи проценты по депозитам буквально каждый день меняются
решили, что вирус не настолько страшен
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cohan
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Додано: Нед 19 кві, 2020 04:55
Панове, а в діркобанці є онлайн обмін валют? У changelog до останнього апдейту пишуть, що його оновили, але я щось не пам'ятаю, щоб про нього хтось тут взагалі згадував. Курси збігаються з тими, що на сайті чи "спеціальні"?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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