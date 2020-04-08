Без возможности пополнения. Ну и только на 3 месяца.
А и до 30к грн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 кві, 2020 16:38
Re: Идея Банк
Без возможности пополнения. Ну и только на 3 месяца.
А и до 30к грн.
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Додано: Нед 19 кві, 2020 17:10
Ничего особо страшного, но некоторых напрягает по дeбильнoмy написанный пункт о том что через три месяца депо лонгируется под 10 годовых на год (или что-то в этом роде). На самом деле все через три месяца успешно возвращается
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: Нед 19 кві, 2020 20:36
Flamingo
Не самый больщой процент на сегодня.
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Додано: Нед 19 кві, 2020 21:35
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Нед 19 кві, 2020 23:02
+50грн !
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Додано: Пон 20 кві, 2020 07:09
Додано: Пон 20 кві, 2020 07:49
Так выше 18 нет.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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