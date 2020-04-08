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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1788178917901791

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 16:38

Re: Идея Банк

  Investor_K написав:Никогда не был клиентом Идеи. В чем поводные камни депозита для новичков под 18%?

Без возможности пополнения. Ну и только на 3 месяца.
А и до 30к грн.
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 17:10

  Investor_K написав:Никогда не был клиентом Идеи. В чем поводные камни депозита для новичков под 18%?

Ничего особо страшного, но некоторых напрягает по дeбильнoмy написанный пункт о том что через три месяца депо лонгируется под 10 годовых на год (или что-то в этом роде). На самом деле все через три месяца успешно возвращается
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 20:36

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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 21:35

  ukrprom2014 написав:Не самый больщой процент на сегодня.

А где выше?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 23:02

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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 07:09

  Investor_K написав:Никогда не был клиентом Идеи. В чем поводные камни депозита для новичков под 18%?


чтобы его открыть, нужно быть новым клиентом, т.е. чтобы в банке не было счетов
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 07:49


Так выше 18 нет.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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