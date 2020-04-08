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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 кві, 2020 12:45
Амвросий написав: Flamingo написав:
Специально звонили во Львов и уточняли - наличие счета кредитной карты допускается - главное чтобы не было ранее открытых депозитных счетов.
т.е. если закрыть все счета, то всеравно не получится открыть, т.к. ранее были депозиты?
Думаю нет
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Додано: Пон 20 кві, 2020 13:08
Flamingo написав: Амвросий написав: Flamingo написав:
Специально звонили во Львов и уточняли - наличие счета кредитной карты допускается - главное чтобы не было ранее открытых депозитных счетов.
т.е. если закрыть все счета, то всеравно не получится открыть, т.к. ранее были депозиты?
Думаю нет
Може нуна вааще помахать ручкой Идее, а потом вернуться через 30..45дней?
... делайте хоть что-нибудь!
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