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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1789179017911792

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 12:45

  Амвросий написав:
  Flamingo написав:Специально звонили во Львов и уточняли - наличие счета кредитной карты допускается - главное чтобы не было ранее открытых депозитных счетов.


т.е. если закрыть все счета, то всеравно не получится открыть, т.к. ранее были депозиты?

Думаю нет
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 13:08

  Flamingo написав:
  Амвросий написав:
  Flamingo написав:Специально звонили во Львов и уточняли - наличие счета кредитной карты допускается - главное чтобы не было ранее открытых депозитных счетов.


т.е. если закрыть все счета, то всеравно не получится открыть, т.к. ранее были депозиты?

Думаю нет

Може нуна вааще помахать ручкой Идее, а потом вернуться через 30..45дней?
... делайте хоть что-нибудь!
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  #<1 ... 1789179017911792
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