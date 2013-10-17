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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1790179117921793

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 18:08

  ingtrans написав:
  proftpd66 написав:Кто знает как о. Банк наливает кред лимит? по 1к. ?

Почитайте сообщения двух-трехмесячной давности. Если наливает, то больше 1к, но наливает редко.

Зараз це вже не актуально...мабуть. :(
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 18:11

  Квесторе_поверніться написав:
  ingtrans написав:
  proftpd66 написав:Кто знает как о. Банк наливает кред лимит? по 1к. ?

Почитайте сообщения двух-трехмесячной давности. Если наливает, то больше 1к, но наливает редко.

Зараз це вже не актуально...мабуть. :(

Дамаете стали чаще наливать? :)
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:28

Re: Идея Банк

proftpd66 написав:Кто знает как о. Банк наливает кред лимит? по 1к. ?
Клиенты Идеи отдыхают
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