Зараз це вже не актуально...мабуть.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 кві, 2020 18:08
Зараз це вже не актуально...мабуть.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 18:11
Дамаете стали чаще наливать?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Нед 26 кві, 2020 22:28
Re: Идея Банк
Клиенты Идеи отдыхают
Размер имеет значение.
Додано: Пон 27 кві, 2020 08:54
Re: Идея Банк
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Пон 27 кві, 2020 09:03
Моно наливает по собственному правилу. В начале проекта, сейчас наверное так же не наливает уже.
Есть УкрГаз. Онлайн обмен. Не вижу смысла использовать другие банки . Алла и моно нальет больше .
Они пытаются конкурировать с монобанком, но не понимают что есть УкрГаз мяс.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 27 кві, 2020 09:16
Re: Идея Банк
О.Банк интересен 5% на Интернет-покупки за кредитные.
ИМХО, Укргазбанк, монобанк, О.Банк занимают немного разные ниши и скорее дополняют друг друга, нежели конкурируют.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Пон 27 кві, 2020 10:41
если банка наливает 5 грн кред лимита или 500-2000грн, то много купите для 5%?
Могу понять, если 200к-500к на 5%.
УкрГаз депозит до восстребованния 15% до конца года, сейчас 12%. В моно срочный на 12 месяцев 14%. До восстребования 10%. Не вижу смысла использовать.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 27 кві, 2020 10:48
Re: Идея Банк
Банк наливал то ли 10к, то ли 15к, но не всем. При ограничении 500 на кешбэк 200к-500к вообще никакого смысла не имеет, кроме как повышения кредитной нагрузки.
Вот поэтому они друг друга и дополняют: где-то высокий процент на остаток, где-то транзит хорош, где-то кешбэк на интрнет-покупки, где-то еще какие-то плюшки.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Пон 27 кві, 2020 11:32
Re: Идея Банк
А как О-банк КБ платит - раз в месяц, как по WC - кард, или самому надо выводить?
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