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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 кві, 2020 08:25
miltador написав:
ніде немає статистики щоб подивитись
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Додано: Вів 28 кві, 2020 15:16
А что слышно по поводу продажи Dragon Captial? Вроде говорили что сделка будет завершена к 31 мая 2020 года. Не повлиял ли на это карантин?
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