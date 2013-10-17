RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1791179217931794

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 08:25

Re: Идея Банк

  miltador написав:ніде немає статистики щоб подивитись

Тіки на ГЛ підкажуть.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1371
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:16

А что слышно по поводу продажи Dragon Captial? Вроде говорили что сделка будет завершена к 31 мая 2020 года. Не повлиял ли на это карантин?
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1908
З нами з: 26.02.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1791179217931794
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, Ferlakur, Stringer і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4020, 4021, 4022
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40218 4877480
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 кві, 2020 15:48
ukrprom2014
Альфа-Банк 1 ... 8487, 8488, 8489
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
84889 9986126
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 кві, 2020 15:47
IMPRINTER
ОКСІ БАНК 1 ... 36, 37, 38
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
370 62880
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 кві, 2020 14:30
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.