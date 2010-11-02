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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1791179217931794

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 08:25

Re: Идея Банк

  miltador написав:ніде немає статистики щоб подивитись

Тіки на ГЛ підкажуть.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:16

А что слышно по поводу продажи Dragon Captial? Вроде говорили что сделка будет завершена к 31 мая 2020 года. Не повлиял ли на это карантин?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:00

Амвросий
від 15 січня 2020 новин не було
дійсно дивно... інфо-вакуум

https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/15/655847/
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greenozon
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