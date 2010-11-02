Тіки на ГЛ підкажуть.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 кві, 2020 08:25
Re: Идея Банк
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Додано: Вів 28 кві, 2020 15:16
А что слышно по поводу продажи Dragon Captial? Вроде говорили что сделка будет завершена к 31 мая 2020 года. Не повлиял ли на это карантин?
Додано: Вів 28 кві, 2020 23:00
Амвросий
від 15 січня 2020 новин не було
дійсно дивно... інфо-вакуум
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