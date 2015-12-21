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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1792179317941795

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 16:37

  Вкладчик1234 написав:Полазил по меню - и нашёл пункт "активация услуги "возврат средств за покупки (кешбек)".
Он всегда был?
При нажатии ответ "Wrong response format"


он давно там есть. В ideaonline.ua можно найти в разделе "Лояльність". Раньше точно работало. Включает кешбек по всем картам, для которых он предусмотрен.

По каким картам какой кешбек есть с кодами MCC можно посмотреть тут:
https://cdn.ideabank.ua/sites/default/f ... 2020_1.pdf
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 17:59

Господа, кто оплачивал на Prom.ua через промОплату? При оплате картой CB On-line 1.не снимут ли % как за перевод? 2.Будет ли кэшбэк?
tano
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 18:04

Re: Идея Банк

tano написав:Господа, кто оплачивал на Prom.ua через промОплату? При оплате картой CB On-line 1.не снимут ли % как за перевод? 2.Будет ли кэшбэк?
Проходит как р2р со всеми последствиями
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 18:13

Faceless Спасибо.
tano
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 18:55

  Амвросий написав:
  Вкладчик1234 написав:Полазил по меню - и нашёл пункт "активация услуги "возврат средств за покупки (кешбек)".
Он всегда был?
При нажатии ответ "Wrong response format"


он давно там есть. В ideaonline.ua можно найти в разделе "Лояльність". Раньше точно работало. Включает кешбек по всем картам, для которых он предусмотрен.

По каким картам какой кешбек есть с кодами MCC можно посмотреть тут:
https://cdn.ideabank.ua/sites/default/f ... 2020_1.pdf

Так что,если он выключен, то КБ начисляться не будет?
Его кстати,нельзя включить.
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 19:54

Re: Идея Банк

  mihasik написав:Так что,если он выключен, то КБ начисляться не будет?

Несколько лет назад нужно было ставить галочку самому.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:52

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miltador
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:45

О-банка - самые параноидальные параноики.
На рутованном девайсе приложуха просто не запускается.
Идиоты, теряют потенциальных клиентов на ровном месте
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:02

mustbe повірте, від того що приложуха о.банку запуститься небагато зміниться. Більш глючної приложухи банку я ще не бачив :|
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  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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