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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 тра, 2020 16:37
Вкладчик1234 написав:
Полазил по меню - и нашёл пункт "активация услуги "возврат средств за покупки (кешбек)".
Он всегда был?
При нажатии ответ "Wrong response format"
он давно там есть. В ideaonline.ua можно найти в разделе "Лояльність". Раньше точно работало. Включает кешбек по всем картам, для которых он предусмотрен.
По каким картам какой кешбек есть с кодами MCC можно посмотреть тут:https://cdn.ideabank.ua/sites/default/f ... 2020_1.pdf
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Амвросий
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Додано: Суб 02 тра, 2020 17:59
Господа, кто оплачивал на Prom.ua через промОплату? При оплате картой CB On-line 1.не снимут ли % как за перевод? 2.Будет ли кэшбэк?
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tano
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Додано: Суб 02 тра, 2020 18:04
tano написав:Господа, кто оплачивал на Prom.ua через промОплату? При оплате картой CB On-line 1.не снимут ли % как за перевод? 2.Будет ли кэшбэк?
Проходит как р2р со всеми последствиями
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Faceless
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Додано: Суб 02 тра, 2020 18:13
Faceless Спасибо.
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tano
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Додано: Суб 02 тра, 2020 18:55
Амвросий написав: Вкладчик1234 написав:
Полазил по меню - и нашёл пункт "активация услуги "возврат средств за покупки (кешбек)".
Он всегда был?
При нажатии ответ "Wrong response format"
он давно там есть. В ideaonline.ua можно найти в разделе "Лояльність". Раньше точно работало. Включает кешбек по всем картам, для которых он предусмотрен.
По каким картам какой кешбек есть с кодами MCC можно посмотреть тут:https://cdn.ideabank.ua/sites/default/f ... 2020_1.pdf
Так что,если он выключен, то КБ начисляться не будет?
Его кстати,нельзя включить.
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mihasik
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Додано: Суб 02 тра, 2020 19:54
mihasik написав:
Так что,если он выключен, то КБ начисляться не будет?
Несколько лет назад нужно было ставить галочку самому.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 10:52
Apple Pay завезли!
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miltador
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Додано: Сер 06 тра, 2020 15:45
О-банка - самые параноидальные параноики.
На рутованном девайсе приложуха просто не запускается.
Идиоты, теряют потенциальных клиентов на ровном месте
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mustbe
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Додано: Сер 06 тра, 2020 16:02
mustbe
повірте, від того що приложуха о.банку запуститься небагато зміниться. Більш глючної приложухи банку я ще не бачив
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
-
miltador
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