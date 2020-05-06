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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1793179417951796

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 01:45

  Maksi2 написав:
  mustbe написав:О-банка - самые параноидальные параноики.
На рутованном девайсе приложуха просто не запускается.
Идиоты, теряют потенциальных клиентов на ровном месте

Просто рут надо прятать и делать это более тщательнее. :wink:

Совет - ниачём.
Не на всяком девайсе рут можно скрыть
mustbe
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Повідомлень: 3877
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  #<1 ... 1793179417951796
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