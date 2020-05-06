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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 тра, 2020 01:45
Maksi2 написав: mustbe написав:
О-банка - самые параноидальные параноики.
На рутованном девайсе приложуха просто не запускается.
Идиоты, теряют потенциальных клиентов на ровном месте
Просто рут надо прятать и делать это более тщательнее.
Совет - ниачём.
Не на всяком девайсе рут можно скрыть
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Додано: Чет 07 тра, 2020 11:23
mustbe
На 4м Андроиде с рутом запускается.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:17
У меня и на 4-м не запустилось.
Пришлось использовать эмулятор
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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:19
mustbe написав:
Идиоты, теряют потенциальных клиентов на ровном месте
И сколько таких потенциальных, которым рут принципиален? Думаю, что единицы на всю страну. Мне и нафиг тот рут не сдался, к примеру...
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