Совет - ниачём.
Не на всяком девайсе рут можно скрыть
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 тра, 2020 01:45
Совет - ниачём.
Не на всяком девайсе рут можно скрыть
Додано: Чет 07 тра, 2020 11:23
mustbe
На 4м Андроиде с рутом запускается.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:17
У меня и на 4-м не запустилось.
Пришлось использовать эмулятор
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:19
Додано: Чет 07 тра, 2020 17:01
Ну, может и не очень много, но и не единицы.
Айтишники, к примеру, (не самые бедные люди) - любят полный контроль над девайсом.
Большинство из них просто плюнет и пойдут к тому же моне.
Какой идейке от этого профит ?
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