RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1793179417951796

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 01:45

  Maksi2 написав:
  mustbe написав:О-банка - самые параноидальные параноики.
На рутованном девайсе приложуха просто не запускается.
Идиоты, теряют потенциальных клиентов на ровном месте

Просто рут надо прятать и делать это более тщательнее. :wink:

Совет - ниачём.
Не на всяком девайсе рут можно скрыть
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3882
З нами з: 27.12.17
Подякував: 90 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:23

mustbe
На 4м Андроиде с рутом запускается.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1446
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:17

У меня и на 4-м не запустилось.
Пришлось использовать эмулятор
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3882
З нами з: 27.12.17
Подякував: 90 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:19

  mustbe написав:Идиоты, теряют потенциальных клиентов на ровном месте

И сколько таких потенциальных, которым рут принципиален? Думаю, что единицы на всю страну. Мне и нафиг тот рут не сдался, к примеру...
Vorlon
 
Повідомлень: 8304
З нами з: 14.06.13
Подякував: 409 раз.
Подякували: 841 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 17:01

  Vorlon написав:И сколько таких потенциальных, которым рут принципиален? Думаю, что единицы на всю страну. Мне и нафиг тот рут не сдался, к примеру...

Ну, может и не очень много, но и не единицы.
Айтишники, к примеру, (не самые бедные люди) - любят полный контроль над девайсом.
Большинство из них просто плюнет и пойдут к тому же моне.
Какой идейке от этого профит ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3882
З нами з: 27.12.17
Подякував: 90 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1793179417951796
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jay2004, proftpd66 і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1610, 1611, 1612
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16110 2237123
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 тра, 2020 17:04
lubopytnaya
Банк Глобус 1 ... 625, 626, 627
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6260 833739
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 тра, 2020 16:47
Goodman
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4035, 4036, 4037
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40366 4895913
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 тра, 2020 16:23
proftpd66

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.