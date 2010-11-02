Совет - ниачём.
Не на всяком девайсе рут можно скрыть
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Додано: Чет 07 тра, 2020 01:45
Совет - ниачём.
Не на всяком девайсе рут можно скрыть
Додано: Чет 07 тра, 2020 11:23
mustbe
На 4м Андроиде с рутом запускается.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:17
У меня и на 4-м не запустилось.
Пришлось использовать эмулятор
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:19
Додано: Чет 07 тра, 2020 17:01
Ну, может и не очень много, но и не единицы.
Айтишники, к примеру, (не самые бедные люди) - любят полный контроль над девайсом.
Большинство из них просто плюнет и пойдут к тому же моне.
Какой идейке от этого профит ?
Додано: Чет 07 тра, 2020 17:44
Re: Идея Банк
Знаю довольно много айтишников и не знаю ни одного среди них, кто бы страдал рутованием телефонов. Сам когда-то баловался, но бросил года 4 назад за ненадобностью. Думается рут в последнее время остался больше для любителей этого дела.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 17:58
Это - старый холивар: нужен ли рут ?
Ответ - прост:
Кому он нужен - тому нужен.
А кому не нужен - тому не нужен.
Как то так.
Но это не важно.
Почему моня,беня,скунс,алла,тазик и десятки других - прекрасно работают на рут-девайсе, а идейка - не хочет ?
Какие-такие страшные тайны юзера она защищает от утечки ?
Додано: Чет 07 тра, 2020 18:39
Re: Идея Банк
Так ведь с другой стороны никто же не обязывает их работать на рутованом устройстве. Решили, что приложение не будет работать - ну и фиг с ним. Не вижу причин для возмущений.
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