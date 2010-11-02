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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1793179417951796

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 01:45

  Maksi2 написав:
  mustbe написав:О-банка - самые параноидальные параноики.
На рутованном девайсе приложуха просто не запускается.
Идиоты, теряют потенциальных клиентов на ровном месте

Просто рут надо прятать и делать это более тщательнее. :wink:

Совет - ниачём.
Не на всяком девайсе рут можно скрыть
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:23

mustbe
На 4м Андроиде с рутом запускается.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:17

У меня и на 4-м не запустилось.
Пришлось использовать эмулятор
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:19

  mustbe написав:Идиоты, теряют потенциальных клиентов на ровном месте

И сколько таких потенциальных, которым рут принципиален? Думаю, что единицы на всю страну. Мне и нафиг тот рут не сдался, к примеру...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 17:01

  Vorlon написав:И сколько таких потенциальных, которым рут принципиален? Думаю, что единицы на всю страну. Мне и нафиг тот рут не сдался, к примеру...

Ну, может и не очень много, но и не единицы.
Айтишники, к примеру, (не самые бедные люди) - любят полный контроль над девайсом.
Большинство из них просто плюнет и пойдут к тому же моне.
Какой идейке от этого профит ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 17:44

Re: Идея Банк

  mustbe написав:Айтишники, к примеру, (не самые бедные люди) - любят полный контроль над девайсом.

Знаю довольно много айтишников и не знаю ни одного среди них, кто бы страдал рутованием телефонов. Сам когда-то баловался, но бросил года 4 назад за ненадобностью. Думается рут в последнее время остался больше для любителей этого дела.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 17:58

Это - старый холивар: нужен ли рут ?
Ответ - прост:
Кому он нужен - тому нужен.
А кому не нужен - тому не нужен.
Как то так.

Но это не важно.
Почему моня,беня,скунс,алла,тазик и десятки других - прекрасно работают на рут-девайсе, а идейка - не хочет ?
Какие-такие страшные тайны юзера она защищает от утечки ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 18:39

Re: Идея Банк

  mustbe написав:Почему моня,беня,скунс,алла,тазик и десятки других - прекрасно работают на рут-девайсе, а идейка - не хочет ?

Так ведь с другой стороны никто же не обязывает их работать на рутованом устройстве. Решили, что приложение не будет работать - ну и фиг с ним. Не вижу причин для возмущений.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 06:09

  mustbe написав:Какие-такие страшные тайны юзера она защищает от утечки ?


Рут подразумевает более менее подкованного пользователя и возможность наблюдения за активностью приложения. Возможно не хотят чтобы люди видели чем приложение втихаря в фоне занимается. Приложению, которое честно выполняет свои функции скрывать свою активность от владельца незачем :D
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:07

Re: Идея Банк

  Vorlon написав:И сколько таких потенциальных, которым рут принципиален? Думаю, что единицы на всю страну.

% на свиноферме гораздо больший. Многие юзают 4е андроиды с 512 ПЗУ и 128 ОЗУ, куда софт с GP хрен влезет, а вычищенный от гугльхлама с 4пда - летает.
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