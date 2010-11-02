Если действительно работают - то это странно. Даже некоторые игры отказываются работать под рутом.mustbe написав:Почему моня,беня,скунс,алла,тазик и десятки других - прекрасно работают на рут-девайсе, а идейка - не хочет ?
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:47
Re: Идея Банк
Если действительно работают - то это странно. Даже некоторые игры отказываются работать под рутом.
Размер имеет значение.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:00
Действительно. Работают.
Не вижу ничего странного.
Какое дело банке до того - стоит ли у юзера рут ? Это его личное дело.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:20
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:24
Как же не дано ? Очень даже дано: третье - это глупость )
Чьей ? Своей или юзера ? И как наличие рута ослабляет безопасность ?
Можно реальный кейс ?
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:51
Re: Идея Банк
Розумієте, ризик-орієнтовані підходи, які останнім часом НБУ наполегливо нав'язує усім банкам, грунтуються перш за все не на вирішенні проблем, які вже трапились, а на їх попередженні. Стосовно вашого випадку банку легше заборонити рут і втратити частину "продвинутих" користувачів, ніж потім розгрібати, якщо випадково щось піде не так. Може додаток банку з точки зору безпеки не ідеальний, може керівництво не довіряє розробникам, може ще щось. В будь-якому випадку якщо розробник не надає гарантій, то що-небудь заборонити набагато і легше, і дешевше, і безпечніше ніж будувати "архітектуру безпеки". Тому банк ймовірно пішов таким шляхом - це його право - його вибір. І тут нічого не вдієш.
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