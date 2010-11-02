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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1794179517961797

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:47

Re: Идея Банк

mustbe написав:Почему моня,беня,скунс,алла,тазик и десятки других - прекрасно работают на рут-девайсе, а идейка - не хочет ?
Если действительно работают - то это странно. Даже некоторые игры отказываются работать под рутом.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:00

  2XL написав:Если действительно работают - то это странно

Действительно. Работают.
Не вижу ничего странного.
Какое дело банке до того - стоит ли у юзера рут ? Это его личное дело.
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:20

  ukrprom2014 написав:Многие юзают 4е андроиды

Это либо безденежье, либо маразм или глупость. Третьего не дано.

  mustbe написав:Какое дело банке до того - стоит ли у юзера рут ?

Банк заботится о безопасности.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:24

  Vorlon написав:Это либо безденежье, либо маразм или глупость. Третьего не дано.

Как же не дано ? Очень даже дано: третье - это глупость )

  Vorlon написав:Банк заботится о безопасности.

Чьей ? Своей или юзера ? И как наличие рута ослабляет безопасность ?
Можно реальный кейс ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:51

Re: Идея Банк

  mustbe написав:Чьей ? Своей или юзера ? И как наличие рута ослабляет безопасность ?
Можно реальный кейс ?
Розумієте, ризик-орієнтовані підходи, які останнім часом НБУ наполегливо нав'язує усім банкам, грунтуються перш за все не на вирішенні проблем, які вже трапились, а на їх попередженні. Стосовно вашого випадку банку легше заборонити рут і втратити частину "продвинутих" користувачів, ніж потім розгрібати, якщо випадково щось піде не так. Може додаток банку з точки зору безпеки не ідеальний, може керівництво не довіряє розробникам, може ще щось. В будь-якому випадку якщо розробник не надає гарантій, то що-небудь заборонити набагато і легше, і дешевше, і безпечніше ніж будувати "архітектуру безпеки". Тому банк ймовірно пішов таким шляхом - це його право - його вибір. І тут нічого не вдієш.
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:20

Re: Идея Банк

Продвинутый клиент поставит рут через магиск и не будет задавать таких вопросов)
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:35

  Hack-Stock написав:Продвинутый клиент поставит рут через магиск и не будет задавать таких вопросов)

Печаль в том, что не на каждый телефон можно поставить магиск
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:01

  Vorlon написав:
  ukrprom2014 написав:Многие юзают 4е андроиды

Это либо безденежье, либо маразм или глупость. Третьего не дано.

  mustbe написав:Какое дело банке до того - стоит ли у юзера рут ?

Банк заботится о безопасности.

Маю рутовану 3310,це класика
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:09

Re: Идея Банк

  sens написав:3310

Ви думаєте всі повинні знати з чим ця цифірь осоціюється?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:11

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:3310

Ви думаєте всі повинні знати з чим ця цифірь осоціюється?
авжеж,треба скласти
никому не верю
sens
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