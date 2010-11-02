RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1795179617971798

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:46

Re: Идея Банк

Тут снимает блокировку денег горячка? 02.05 сделал покупку и через час отменил, деньги до сих пор в блоке. Звонил пару раз, говорят ждите 30 дней, мне не повезло с оператором или таки ждать 30 дней? Сумма блин на половину кредлимита.
Hack-Stock
 
Повідомлень: 504
З нами з: 26.09.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1795179617971798
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, liliya_logical, Maksi2, newset і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4039, 4040, 4041
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40409 4898910
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 тра, 2020 19:19
newset
Альфа-Банк 1 ... 8548, 8549, 8550
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
85493 10041084
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 тра, 2020 19:10
_PORT_UA
Банк Глобус 1 ... 628, 629, 630
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6293 835584
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 тра, 2020 18:30
IMPRINTER

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18785)
08.05.2020 19:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.