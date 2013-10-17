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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1795179617971798

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:46

Re: Идея Банк

Тут снимает блокировку денег горячка? 02.05 сделал покупку и через час отменил, деньги до сих пор в блоке. Звонил пару раз, говорят ждите 30 дней, мне не повезло с оператором или таки ждать 30 дней? Сумма блин на половину кредлимита.
Hack-Stock
 
Повідомлень: 505
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:01

  mustbe написав:
  Hack-Stock написав:Продвинутый клиент поставит рут через магиск и не будет задавать таких вопросов)

Печаль в том, что не на каждый телефон можно поставить магиск

Проще сменить телефон и все заработает.
Maksi2
 
Повідомлень: 612
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 00:26

Re: Идея Банк

Hack-Stock написав:Тут снимает блокировку денег горячка? 02.05 сделал покупку и через час отменил, деньги до сих пор в блоке. Звонил пару раз, говорят ждите 30 дней, мне не повезло с оператором или таки ждать 30 дней? Сумма блин на половину кредлимита.
Це всім так не везе. Останній раз в мене було таке в тасі - повернули через 20 днів.
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 114
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