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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:46
Re: Идея Банк
Тут снимает блокировку денег горячка? 02.05 сделал покупку и через час отменил, деньги до сих пор в блоке. Звонил пару раз, говорят ждите 30 дней, мне не повезло с оператором или таки ждать 30 дней? Сумма блин на половину кредлимита.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:01
Додано: Суб 09 тра, 2020 00:26
Re: Идея Банк
Це всім так не везе. Останній раз в мене було таке в тасі - повернули через 20 днів.
Додано: Суб 09 тра, 2020 06:48
Re: Идея Банк
Ідея %, які мали прийти 11-го, вже видала.
Картки під депо, якими практично не користуюсь мають і чіп і безконтакт, а картбланші - проста магнітка. Для користувачів краще, щоб навпаки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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