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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:46
Тут снимает блокировку денег горячка? 02.05 сделал покупку и через час отменил, деньги до сих пор в блоке. Звонил пару раз, говорят ждите 30 дней, мне не повезло с оператором или таки ждать 30 дней? Сумма блин на половину кредлимита.
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Hack-Stock
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:01
mustbe написав: Hack-Stock написав:
Продвинутый клиент поставит рут через магиск и не будет задавать таких вопросов)
Печаль в том, что не на каждый телефон можно поставить магиск
Проще сменить телефон и все заработает.
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Maksi2
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Додано: Суб 09 тра, 2020 00:26
Hack-Stock написав:Тут снимает блокировку денег горячка? 02.05 сделал покупку и через час отменил, деньги до сих пор в блоке. Звонил пару раз, говорят ждите 30 дней, мне не повезло с оператором или таки ждать 30 дней? Сумма блин на половину кредлимита.
Це всім так не везе. Останній раз в мене було таке в тасі - повернули через 20 днів.
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Rimlyanin1
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Додано: Суб 09 тра, 2020 06:48
Ідея %, які мали прийти 11-го, вже видала.
Картки під депо, якими практично не користуюсь мають і чіп і безконтакт, а картбланші - проста магнітка. Для користувачів краще, щоб навпаки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Суб 09 тра, 2020 11:54
Ой+ написав:
а картбланші - проста магнітка
Так давали в своё время бесплатно чиповую с бесконтактом в качестве допки!
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Vorlon
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