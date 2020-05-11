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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1795179617971798

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:46

Re: Идея Банк

Тут снимает блокировку денег горячка? 02.05 сделал покупку и через час отменил, деньги до сих пор в блоке. Звонил пару раз, говорят ждите 30 дней, мне не повезло с оператором или таки ждать 30 дней? Сумма блин на половину кредлимита.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:01

  mustbe написав:
  Hack-Stock написав:Продвинутый клиент поставит рут через магиск и не будет задавать таких вопросов)

Печаль в том, что не на каждый телефон можно поставить магиск

Проще сменить телефон и все заработает.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 00:26

Re: Идея Банк

Hack-Stock написав:Тут снимает блокировку денег горячка? 02.05 сделал покупку и через час отменил, деньги до сих пор в блоке. Звонил пару раз, говорят ждите 30 дней, мне не повезло с оператором или таки ждать 30 дней? Сумма блин на половину кредлимита.
Це всім так не везе. Останній раз в мене було таке в тасі - повернули через 20 днів.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 06:48

Re: Идея Банк

Ідея %, які мали прийти 11-го, вже видала.
Картки під депо, якими практично не користуюсь мають і чіп і безконтакт, а картбланші - проста магнітка. Для користувачів краще, щоб навпаки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 11:54

  Ой+ написав:а картбланші - проста магнітка

Так давали в своё время бесплатно чиповую с бесконтактом в качестве допки!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 12:54

  Vorlon написав:
  Ой+ написав:а картбланші - проста магнітка

Так давали в своё время бесплатно чиповую с бесконтактом в качестве допки!


Уже другу допку по сроку оформляю до кбв і друга іменна магнітка. Хоча зараз в пандемічній ситуації якраз би краще була би безконтактна.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 13:53

Re: Идея Банк

  Vorlon написав:Это либо безденежье, либо маразм или глупость. Третьего не дано.

Может четвертого? :)
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 13:54

ukrprom2014
У меня там "или" :P
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:10

Re: Идея Банк

Я правильно понимаю тарифы, что при открытии депозита с Card Blanche Online возьмут 1% от суммы? Что делает такое открытие нецелесообразным.

Пришли возвраты по отмененным поездкам, не могу найти им применение :?
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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