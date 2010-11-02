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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 тра, 2020 12:52
ramzes4 написав:
Пришли возвраты по отмененным поездкам
А кто прислал Визейр или Ринейр?
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100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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Додано: Вів 12 тра, 2020 13:44
Мені прийшло повернення по одній з поїздок по Wizzair сьогодні.
До речі, коли кешбек по о.банці?
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
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Додано: Вів 12 тра, 2020 14:13
ukrprom2014 написав: ramzes4 написав:
Пришли возвраты по отмененным поездкам
А кто прислал Визейр или Ринейр?
Airbnb
Wizzair покупался с ТАСиного Викенда, который якобы закрыт, но в TAS2U светится. Стремно на него возврат делать.miltador
, Wizzair возвращают строго на ту карту, с которой была покупка? Или есть возможность указать другую?
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Додано: Вів 12 тра, 2020 15:05
Давно исходящий р2р из приложения проводят в тот же день?
Размер имеет значение.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 15:21
miltador написав:
До речі, коли кешбек по о.банці?
Должен быть сегодня. Но пока тишина.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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