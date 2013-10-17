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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1796179717981799

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:52

Re: Идея Банк

  ramzes4 написав:Пришли возвраты по отмененным поездкам

А кто прислал Визейр или Ринейр?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:44

Мені прийшло повернення по одній з поїздок по Wizzair сьогодні.
До речі, коли кешбек по о.банці?
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:13

  ukrprom2014 написав:
  ramzes4 написав:Пришли возвраты по отмененным поездкам

А кто прислал Визейр или Ринейр?

Airbnb :)
Wizzair покупался с ТАСиного Викенда, который якобы закрыт, но в TAS2U светится. Стремно на него возврат делать.

miltador, Wizzair возвращают строго на ту карту, с которой была покупка? Или есть возможность указать другую?
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 15:05

Re: Идея Банк

Давно исходящий р2р из приложения проводят в тот же день?
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 15:21

  miltador написав:До речі, коли кешбек по о.банці?

Должен быть сегодня. Но пока тишина.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 15:49

  ramzes4 написав:miltador, Wizzair возвращают строго на ту карту, с которой была покупка? Или есть возможность указать другую?

При наявності технічної можливості будуть повернуті на ту картку з якої була оплата. На сайті попросили також вказати реквізити рахунку якщо можливості повернути на картку не буде.

P.S. Кешбек начислили ;)
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 15:49

  Фантом написав:
  miltador написав:До речі, коли кешбек по о.банці?

Должен быть сегодня. Но пока тишина.

В ІБ вже можна побачити суму
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wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:41

  wolt450 написав:
  Фантом написав:
  miltador написав:До речі, коли кешбек по о.банці?

Должен быть сегодня. Но пока тишина.

В ІБ вже можна побачити суму

У меня по КБО нема :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:44

Re: Идея Банк

  clientage написав:У меня по КБО нема


Точно? Я вже пару год взад бачив в ІБ, смски не було. Було навіть цікаво скільки начислять, бо в один день провели і повернення, тому якби якийсь час рахувалось, що свої гроші і списання за іншу покупку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:46

  Ой+ написав:
  clientage написав:У меня по КБО нема


Точно? Я вже пару год взад бачив в ІБ, смски не було.

Точно, по выписке смотрю
правда я мало потратил (400грн) и все на Волю (МСС4816) :(
аааа, там же меньше 25грн наклевывается, от кто-то спонсорором таки оказался :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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