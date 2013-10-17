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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 тра, 2020 12:52
ramzes4 написав:
Пришли возвраты по отмененным поездкам
А кто прислал Визейр или Ринейр?
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Додано: Вів 12 тра, 2020 13:44
Мені прийшло повернення по одній з поїздок по Wizzair сьогодні.
До речі, коли кешбек по о.банці?
Оформи картку за посиланням і отримай:
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- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
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miltador
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Додано: Вів 12 тра, 2020 14:13
ukrprom2014 написав: ramzes4 написав:
Пришли возвраты по отмененным поездкам
А кто прислал Визейр или Ринейр?
Airbnb
Wizzair покупался с ТАСиного Викенда, который якобы закрыт, но в TAS2U светится. Стремно на него возврат делать.miltador
, Wizzair возвращают строго на ту карту, с которой была покупка? Или есть возможность указать другую?
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Додано: Вів 12 тра, 2020 15:05
Давно исходящий р2р из приложения проводят в тот же день?
Размер имеет значение.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 15:21
miltador написав:
До речі, коли кешбек по о.банці?
Должен быть сегодня. Но пока тишина.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Вів 12 тра, 2020 15:49
ramzes4 написав:miltador
, Wizzair возвращают строго на ту карту, с которой была покупка? Или есть возможность указать другую?
При наявності технічної можливості будуть повернуті на ту картку з якої була оплата. На сайті попросили також вказати реквізити рахунку якщо можливості повернути на картку не буде.
P.S. Кешбек начислили
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
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miltador
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Додано: Вів 12 тра, 2020 15:49
Фантом написав: miltador написав:
До речі, коли кешбек по о.банці?
Должен быть сегодня. Но пока тишина.
В ІБ вже можна побачити суму
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wolt450
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Додано: Вів 12 тра, 2020 16:41
wolt450 написав: Фантом написав: miltador написав:
До речі, коли кешбек по о.банці?
Должен быть сегодня. Но пока тишина.
В ІБ вже можна побачити суму
У меня по КБО нема
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 12 тра, 2020 16:44
clientage написав:
У меня по КБО нема
Точно? Я вже пару год взад бачив в ІБ, смски не було. Було навіть цікаво скільки начислять, бо в один день провели і повернення, тому якби якийсь час рахувалось, що свої гроші і списання за іншу покупку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Вів 12 тра, 2020 16:46
Ой+ написав: clientage написав:
У меня по КБО нема
Точно? Я вже пару год взад бачив в ІБ, смски не було.
Точно, по выписке смотрю
правда я мало потратил (400грн) и все на Волю (МСС4816)
аааа, там же меньше 25грн наклевывается, от кто-то спонсорором таки оказался
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Вів 12 тра, 2020 15:48
omb
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