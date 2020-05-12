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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1797179817991800

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:53

Re: Идея Банк

wolt450 написав:
  Фантом написав:
  miltador написав:До речі, коли кешбек по о.банці?

Должен быть сегодня. Но пока тишина.

В ІБ вже можна побачити суму
СМС так и не пришел. В ИБ кэшбэк начислен в полном объеме.
lel
 
Повідомлень: 2551
З нами з: 10.12.13
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  #<1 ... 1797179817991800
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