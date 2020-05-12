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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 тра, 2020 20:53
wolt450 написав: Фантом написав: miltador написав:
До речі, коли кешбек по о.банці?
Должен быть сегодня. Но пока тишина.
В ІБ вже можна побачити суму
СМС так и не пришел. В ИБ кэшбэк начислен в полном объеме.
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