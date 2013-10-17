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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 тра, 2020 20:53
wolt450 написав: Фантом написав: miltador написав:
До речі, коли кешбек по о.банці?
Должен быть сегодня. Но пока тишина.
В ІБ вже можна побачити суму
СМС так и не пришел. В ИБ кэшбэк начислен в полном объеме.
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lel
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Додано: Сер 13 тра, 2020 08:56
Коллеги, как закрыть продлившийся депо под 10%? Раньше можно было через ИБ кнопочкой. Сейчас вижу кнопку Закрыты. Жму, приходит смс, подтверждаю и пишет, что не может выполнить.
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Alex_TT
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Додано: Сер 13 тра, 2020 09:13
Alex_TT
видать какой-то локальный временный глюк, в понедельник закрывал - всё работало.
Я б позвонил в поддержку на твоём месте.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
- UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 13 тра, 2020 09:18
vitaliy_berdinskikh написав:Alex_TT
видать какой-то локальный временный глюк, в понедельник закрывал - всё работало.
Я б позвонил в поддержку на твоём месте.
А ты не помнишь, была активна кнопка Зняти или закрывал депо именно кнопкой Закрити?
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Alex_TT
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Додано: Сер 13 тра, 2020 09:25
Alex_TT написав: vitaliy_berdinskikh написав:Alex_TT
видать какой-то локальный временный глюк, в понедельник закрывал - всё работало.
Я б позвонил в поддержку на твоём месте.
А ты не помнишь, была активна кнопка Зняти или закрывал депо именно кнопкой Закрити?
Была именно кнопка "Закрити". Мне кажется и раньше всегда была именно кнопка закрыть, а "Зняти" была только на депозите с возможностью пополнения и снятия, но я им давно не пользуюсь.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
- UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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vitaliy_berdinskikh
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