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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1797179817991800

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:53

Re: Идея Банк

wolt450 написав:
  Фантом написав:
  miltador написав:До речі, коли кешбек по о.банці?

Должен быть сегодня. Но пока тишина.

В ІБ вже можна побачити суму
СМС так и не пришел. В ИБ кэшбэк начислен в полном объеме.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 08:56

Re: Идея Банк

Коллеги, как закрыть продлившийся депо под 10%? Раньше можно было через ИБ кнопочкой. Сейчас вижу кнопку Закрыты. Жму, приходит смс, подтверждаю и пишет, что не может выполнить.
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 09:13

Alex_TT
видать какой-то локальный временный глюк, в понедельник закрывал - всё работало.

Я б позвонил в поддержку на твоём месте.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 09:18

  vitaliy_berdinskikh написав:Alex_TT
видать какой-то локальный временный глюк, в понедельник закрывал - всё работало.

Я б позвонил в поддержку на твоём месте.


А ты не помнишь, была активна кнопка Зняти или закрывал депо именно кнопкой Закрити?
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 09:25

  Alex_TT написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Alex_TT
видать какой-то локальный временный глюк, в понедельник закрывал - всё работало.

Я б позвонил в поддержку на твоём месте.


А ты не помнишь, была активна кнопка Зняти или закрывал депо именно кнопкой Закрити?

Была именно кнопка "Закрити". Мне кажется и раньше всегда была именно кнопка закрыть, а "Зняти" была только на депозите с возможностью пополнения и снятия, но я им давно не пользуюсь.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 09:35

Re: Идея Банк

Ок, спасибо, попробую после 10 утра ещ. Если нет, буду тормошить отделение и поддержку :)
Alex_TT
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