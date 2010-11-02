СМС так и не пришел. В ИБ кэшбэк начислен в полном объеме.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 тра, 2020 20:53
Re: Идея Банк
Додано: Сер 13 тра, 2020 08:56
Re: Идея Банк
Коллеги, как закрыть продлившийся депо под 10%? Раньше можно было через ИБ кнопочкой. Сейчас вижу кнопку Закрыты. Жму, приходит смс, подтверждаю и пишет, что не может выполнить.
Додано: Сер 13 тра, 2020 09:13
Alex_TT
видать какой-то локальный временный глюк, в понедельник закрывал - всё работало.
Я б позвонил в поддержку на твоём месте.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 13 тра, 2020 09:18
Додано: Сер 13 тра, 2020 09:25
Была именно кнопка "Закрити". Мне кажется и раньше всегда была именно кнопка закрыть, а "Зняти" была только на депозите с возможностью пополнения и снятия, но я им давно не пользуюсь.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 13 тра, 2020 09:35
Re: Идея Банк
Ок, спасибо, попробую после 10 утра ещ. Если нет, буду тормошить отделение и поддержку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:04
Alex_TT
Судя по всему, все решилось.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:48
Вывод своих с КБонлайн только -1% или есть бесплатные варианты?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Зараз переглядають цей форум: klug, liliya_logical, ramaz, Вкладчик1234 і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|