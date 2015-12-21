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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 тра, 2020 16:48
ukrprom2014 написав: Hack-Stock написав: ukrprom2014 написав:
Вывод своих с КБонлайн только -1% или есть бесплатные варианты?
депозит разве шо
Приложухой скунса стянул по p2p, комиссии пока не видно.
Странно, может позже вылезет 1% ?
Пока что ровно КЛ на карте.
после проводки по счету посмотрите)
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Hack-Stock
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Суб 16 тра, 2020 13:46
kreuz
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