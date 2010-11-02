RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1798179918001801

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 16:48

  ukrprom2014 написав:
  Hack-Stock написав:
  ukrprom2014 написав:Вывод своих с КБонлайн только -1% или есть бесплатные варианты?

депозит разве шо

Приложухой скунса стянул по p2p, комиссии пока не видно.
Странно, может позже вылезет 1% ?
Пока что ровно КЛ на карте.

после проводки по счету посмотрите)
Hack-Stock
 
Повідомлень: 513
З нами з: 26.09.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 02:42

Обанк - КБ максииум 500грн(400) или безлимит что ли?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2851
З нами з: 22.12.16
Подякував: 197 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1798179918001801
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 685, 686, 687
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
6868 1583824
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 тра, 2020 02:34
IMPRINTER
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4049, 4050, 4051
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40509 4914352
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 тра, 2020 01:25
proftpd66
Банк Глобус 1 ... 647, 648, 649
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6486 847070
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 тра, 2020 00:15
curiousobro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18002)
18.05.2020 02:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.