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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 тра, 2020 16:48
ukrprom2014 написав: Hack-Stock написав: ukrprom2014 написав:
Вывод своих с КБонлайн только -1% или есть бесплатные варианты?
депозит разве шо
Приложухой скунса стянул по p2p, комиссии пока не видно.
Странно, может позже вылезет 1% ?
Пока что ровно КЛ на карте.
после проводки по счету посмотрите)
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Hack-Stock
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Додано: Пон 18 тра, 2020 02:42
Обанк - КБ максииум 500грн(400) или безлимит что ли?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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