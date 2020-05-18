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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1798179918001801

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 16:48

  ukrprom2014 написав:
  Hack-Stock написав:
  ukrprom2014 написав:Вывод своих с КБонлайн только -1% или есть бесплатные варианты?

депозит разве шо

Приложухой скунса стянул по p2p, комиссии пока не видно.
Странно, может позже вылезет 1% ?
Пока что ровно КЛ на карте.

после проводки по счету посмотрите)
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 02:42

Обанк - КБ максииум 500грн(400) или безлимит что ли?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 07:18

Re: Идея Банк

  proftpd66 написав:Обанк - КБ максииум 500грн(400) или безлимит что ли?

А зайти на сайт банка и посмотреть?

PS. Долистайте до конца файла :)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:13

proftpd66
Больше 500 - не выйдет.
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ukrprom2014
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